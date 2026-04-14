URP ARPA Lombardia: 2025 anno dell’efficienza e rapidità di risposta

Azzarone: ‘La corretta gestione delle informazioni è propedeutica a una concreta tutela dell’ambiente’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa di ARPA Lombardia.

Un’Agenzia sempre più attrezzata ad affrontare le sfide attuali: un percorso trasversale che coinvolge tutte le strutture, ponendo la massima attenzione nei confronti delle esigenze in continua evoluzione della comunità.

Anche per questo motivo l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di ARPA Lombardia rappresenta un esempio concreto di miglioramento quotidiano, orientato a lavorare in modo efficace, in un contesto che richiede livelli sempre più elevati di competenza.

Nel 2025 l’URP di ARPA Lombardia ha gestito 1646 richieste scritte, 2357 telefonate e 801 e-mail.

I dati mostrano un forte incremento dei quesiti scritti rispetto all’anno precedente, +40 per cento, e una lieve diminuzione delle chiamate telefoniche, -4 per cento.

I temi ambientali più segnalati dagli utenti restano odori molesti, 22 per cento, rumore, 18 per cento, e campi elettromagnetici, 6 per cento.

Il tempo medio di risposta alle richieste scritte si è attestato intorno ai 9 giorni a fronte dei 30 giorni previsti dalla normativa.

Un risultato che conferma il clima di lavoro di squadra del personale dell’URP in diversi Dipartimenti dell’Agenzia, Dipartimento di CR e MN, Dipartimento di PV e LO, Dipartimento di BG, dipartimento di MB – Dipartimento di BS, Dipartimento di LC e SO insieme a chi lavora nella sede centrale dove c’è il coordinamento dell’ufficio.

La Dirigente responsabile Annarita Azzarone, alla guida dell’unità organizzativa Ufficio Stampa, Comunicazione Aziendale e URP, spiega: