UPF: Preghiera Interreligiosa per la Pace nell’Europa dell’Est

Sei incontri in programma su Zoom dal 17 marzo al 21 aprile 2022

Universal Peace Federation Europa & Medio Oriente in cooperazione con l’Associazione Interreligiosa per la Pace e lo Sviluppo, IAPD, e la Federazione delle Donne per la Pace Mondiale, WFWP, promuovono sei incontri settimanali di ‘Preghiera Interreligiosa per la Pace nell’Europa dell’Est‘ che si terranno dal 17 marzo al 21 aprile 2022 alle 20:00 ora italiana in modalità Zoom.

Gli eventi saranno organizzati da diverse località dell’Europa e del Medio Oriente e vedranno come protagonisti esponenti religiosi di fedi diverse, rappresentanti di organizzazioni umanitarie e leader di movimenti giovanili religiosi.

Scopo degli incontri è di rivolgere una preghiera corale a Dio per porre fine ai tragici eventi di cui siamo testimoni in questi giorni e per promuovere la pace e la riconciliazione nell’Europa dell’Est.

Prevista la traduzione in varie lingue tra cui l’italiano.

