‘Un’ora di niente’ al Teatro Kopò

In scena a Roma il 2 e 3 marzo

Approda al Teatro Kopò di Roma, il 2 marzo, ore 21:00, e il 3 marzo, ore 19:00, ‘Un’ora di niente’, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Paolo Faraoni.

Assistente alla regia Alessia Stefanini. Scene e Luci Massimo Canepa, Produzione Blusclint. Foto Nicola Casamassima.

Un monologo comico sul conflitto tra natura e spirito, tra eccezionalità e quotidianità, tra bisogni e sogni e di come tutti questi conflitti trovino nell’amore il loro campo di battaglia. L’amore come l’atto creativo e gratuito per eccellenza, l’amore che ispira la poesia e che domina su tutto e allo stesso tempo su niente.

L’unica vera rivoluzione, come scrisse Majakovskij, che pure aveva cantato ben altra rivoluzione:

L’amore è il cuore di tutte le cose. Se cessa di funzionare tutto si atrofizza, diventa superfluo, inutile.

Mescolando narrazione e stand up comedy, cabaret e prosa, Paolo Faroni si avventura in un flusso di coscienza potentemente comico e poetico che non fa sconti a nessuno, in primis a se stesso: dagli amori platonici alle perversioni sessuali, il monologo racconta il continuo sballottamento tra desiderio di elevarsi e istinto animale dell’autore, all’insegna di un’esistenza che è insieme ‘paradiso e schifezze’.

Un monologo à la Pazienza, che passa da uno stile a un altro, usando come unico collante l’ironia e la sua regola aurea: una gravità velata di leggerezza.

Un monologo recitato da un Mercuzio vestito a festa a cui il pubblico può rispondere come Romeo: “Taci, ti prego, tu parli di niente”.

Già. Io parlo di sogni.

Biglietti: 15 euro

Teatro Kopò

Via Vestricio Spurinna, 47

00175 – Roma

Metro Numidio Quadrato

Info e prenotazioni:

06-76910181

SMS WhatsApp e/o Telegram 373-8720558