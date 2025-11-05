‘Uno sguardo dentro’ al Teatro di Villa Lazzaroni

In scena a Roma dal 7 al 9 novembre
Sarà in scena dal 7 al 9 novembre al Teatro di Villa Lazzaroni di Roma lo spettacolo ‘Uno sguardo dentro’ di Emiliano Sciullo, con Emanuele Cecconi, Salvatore Cuomo, Valerio Palozza e con Viviana Renzi voce, Eugenio Causarano chitarra e piano, Federico Di Maio percussioni e batteria, Yevhen Ryabchicov sax, Chiara Baldini violino, regia Emiliano Sciullo, Valerio Palozza.
‘Uno sguardo dentro’ è un viaggio teatrale nelle profondità della vita carceraria, esplorando le sfide della libertà e le ingiustizie sociali.
Parole e musica per storie toccanti e riflessioni amare, che mostrano le contraddizioni della società attraverso gli occhi di detenuti, poliziotti penitenziari e infermieri.
‘Uno sguardo dentro’ non sarà solo uno spettacolo, ma un’esperienza che invita a riflettere sulla libertà e l’oppressione, sfidando le percezioni comuni e offrendo una visione allargata della condizione di chi si è posto contro la legge.
Un viaggio teatrale per guardare oltre le apparenze, mettendo a confronto la vita del carcere con quella di chi è “libero”, e a interrogarsi su temi di potere, controllo e umanità.
Teatro di Villa Lazzaroni
Via Appia Nuova, 522 – Via Tommaso Fortifiocca, 71 parcheggio gratuito
00181 Roma
Orario spettacolo:
feriali ore 21:00
festivo ore 17:30
Info e prenotazioni:
392-4406597
info@teatrovillalazzaroni.com
www.teatrovillalazzaroni.com