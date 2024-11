‘Universo Pop’: Scienza e Cosplay si incontrano

Un evento unico a Città della Scienza il 23 e 24 novembre

Città della Scienza si prepara ad accogliere un evento straordinario che combina l’universo scientifico con la cultura pop: ‘Universo Pop’ un’iniziativa di NOMEA in collaborazione con Purple Weebs, che si terrà sabato 23 e domenica 24 novembre 2024.

Questo innovativo format porta i cosplayer e i personaggi più iconici del mondo pop direttamente nel cuore del Museo, creando un’esperienza coinvolgente per visitatori di tutte le età.

Tra i protagonisti non mancheranno i celebri personaggi dell’universo di Star Wars, pronti a trasportare il pubblico in una galassia lontana.

Le sale di Corporea, il Museo Interattivo del Corpo Umano, prenderanno vita grazie ai cosplayer, che guideranno il pubblico in un viaggio immersivo, fatto di scoperte scientifiche e interazioni con i divertenti exhibit interattivi.

Dalla scienza alla fiction, dai mondi immaginari alla realtà, l’evento trasformerà la visita in un’esperienza creativa e divertente.

Dopo aver esplorato Corporea, i visitatori potranno scoprire altre mostre interessanti del Museo di Città della Scienza, come la mostra dedicata agli insetti e quella dedicata ai cambiamenti climatici, arricchendo la loro giornata con sorprendenti curiosità scientifiche.

Pensato per tutti coloro che desiderano vivere la scienza in modo interattivo e non convenzionale, questo evento fonde immaginazione e conoscenza, divertimento e apprendimento. I visitatori potranno partecipare all’evento indossando gli abiti dei personaggi preferiti.

Un appuntamento imperdibile per chi ama esplorare il mondo con occhi nuovi e farsi incantare dalla magia della cultura pop!