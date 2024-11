Università Lazio, Regimenti: Tor Vergata polo di eccellenza

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Il futuro del Lazio passa dalle Università e dalla loro capacità di raccordo con il tessuto imprenditoriale e il mondo produttivo.

Oggi ho visitato alcune eccellenze del polo universitario di Tor Vergata e con il Magnifico Rettore, Nathan Levialdi Ghiron, abbiamo concordato di elaborare dei progetti per rafforzare la collaborazione tra Università ed imprese, ampliare l’offerta didattica e i servizi per gli studenti.

La seconda Università di Roma presenta alcuni settori di eccellenza, come Medicina e Ingegneria, che meritano ulteriore valorizzazione: lavoreremo in stretta sinergia per far crescere ulteriormente l’Ateneo e renderlo ancora più competitivo e attrattivo per studenti e ricercatori.