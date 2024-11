Unitre Ancona inaugura l’anno accademico con ‘La Cura’

Concerto solidale per la Fondazione Salesi il 27 novembre al Teatro Sperimentale

Riceviamo e pubblichiamo.

Servirà a sostenere il progetto di Pet Therapy a domicilio della Fondazione Ospedale Salesi ETS per bambini oncologici, la raccolta fondi promossa da Unitre Ancona con l’evento benefico dal titolo ‘La Cura – Note di Solidarietà Musicale’, che si svolgerà mercoledì 27 novembre, alle ore 20:45, al Teatro Sperimentale di Ancona.

La serata è stata organizzata da Unitre Ancona quale momento inaugurale dell’anno accademico e come iniziativa benefica per i bambini oncologici.

Un appuntamento che unisce due importanti realtà del territorio anconetano, la Fondazione e Unitre, nel segno della solidarietà, per garantire continuità ai piccoli pazienti oncologici, una volta dimessi dal Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.

La Pet Therapy ha infatti mostrato la sua grande efficacia anche a livello domiciliare: nella relazione con il cane i bambini si sentono accompagnati nel percorso di uscita dalla struttura ospedaliera e nel riadattamento alla nuova quotidianità.

Lo spettacolo benefico vedrà l’esibizione di sette artisti che uniranno le loro voci per sostenere il progetto della Fondazione.

La musica che cura l’anima, la solidarietà che scalda il cuore’ è il leitmotiv dello spettacolo, il cui obiettivo è portare sorrisi e conforto nelle case dei piccoli guerrieri grazie agli amici a quattro zampe che li hanno affiancati nella fase del ricovero e delle cure.

Sul palco saliranno tra gli altri, David Mazzoni, noto per la sua partecipazione a Italia’s Got Talent e Raffaele Mazzei, ideatore del concept della serata e cantautore che ha firmato ‘Costa dell’Est’ per la band storica de I Nomadi.

La professoressa Laura Mazzanti, Direttrice della Fondazione Ospedale Salesi ETS, dichiara:

La Pet Therapy a domicilio migliora la qualità di vita dei bambini e aiuta a ridurre lo stress legato alla malattia, con effetti positivi sull’intero nucleo familiare coinvolto nella coterapia.

Il Dottor Sergio Strali, Presidente Unitre Ancona, dichiara:

L’evento del 27 novembre assumerà un duplice valore: momento musicale e iniziativa benefica, realizzata in collaborazione con la Fondazione Salesi, con l’obiettivo di avviare una partnership duratura e significativa. Unitre è sempre più radicata nel tessuto sociale cittadino, nel suo ruolo realtà no profit, inclusiva e dinamica.

L’ingresso all’evento è ad offerta.