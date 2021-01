Uniti nel cuore: oltre l’ostacolo Covid

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è svolta questa mattina, giovedì 28 gennaio 2021, nella sala Salvatore D’Amato all’Unione Industriali di Napoli, la consegna dei fondi raccolti per beneficenza dall’associazione Uniti nel cuore.

Beneficiarie dell’iniziativa sono risultate le associazioni Le Botteghe di San Gregorio Armeno e SA.DI.SA – Sanità Diritti in Salute.

L’associazione Uniti nel cuore, che comprende tutte le giovani categorie di professionisti napoletani – Unione Industriali Napoli, ACEN, UGDCEC Napoli, Confapi Napoli, AIGA Napoli, AGIFAR, ASIGN, Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli, Confcommercio – ha realizzato una vendita benefica di opere presepiali tra i propri associati raccogliendo la cifra finale di €10.000,00 con il progetto ‘Uniti nel Cuore for San Gregorio Armeno’ a favore di una realtà che il Covid ha messo completamente in ginocchio, costringendo tutti gli storici artigiani della nostra città ad abbassare le saracinesche ormai da quasi un anno.

Ha affermato Alessandro Di Ruocco, Presidente Giovani Imprenditori Unione Industriali di Napoli:

Su questa strada possiamo ora guardare anche ad un progetto congiunto per proporre un valido manifesto propositivo per la nostra città.

L’importo raccolto, suddiviso in due assegni, è stato consegnato ai presidenti delle due associazioni, Gabriele Casillo, Le Botteghe di San Gregorio Armeno, che ha ricevuto un fondo di €4.000,00, ed Angelo Melone, Sa.Di.Sa, al quale è stato consegnato l’importo di €6.000,00 per l’iniziativa ‘Un tampone sospeso’ sviluppata per aiutare le fasce deboli nella prevenzione sanitaria.

Affermano il Presidente Gianluigi Barbato e la coordinatrice Carla Recupito:

Uniti nel Cuore nasce dalla volontà di aiutare chi ha più bisogno nel nostro territorio.

Quando si è iniziato a discutere su come gestire questo anno particolare, insieme a tutte le altre associazioni di professionisti, ci siamo trovati di fronte a svariate difficoltà in primo luogo logistiche: non era assolutamente ipotizzabile fare un Galà di Natale come tutti gli anni e dirottarlo verso uno on line non avrebbe di certo reso economicamente in maniera tale da permetterci di essere di sostegno in modo concreto.

Ma il lavoro di squadra ci ha permesso di abbattere queste difficoltà causate del Covid ed inventarci una nuova formula di fare beneficenza che ha raggiunto una discreta cifra, di gran lunga superiore alle nostre previsioni, e questo ci ha permesso di aiutare in modo combinato un comparto produttivo simbolo della nostra città nel mondo, e di permettere a chi davvero non poteva di effettuare un tampone e vivere in modo sereno almeno il Natale.