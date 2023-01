Uniti contro lo sfruttamento lavorativo, evento finale progetto COMMIT

Appuntamento il 13 gennaio all’Impact Hub di Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un appuntamento di discussione e riflessione, assieme a personalità di riferimento nel settore e addetti ai lavori, per rafforzare il sistema toscano di contrasto allo sfruttamento lavorativo.

È il convegno in programma domani venerdì 13 gennaio, dalle 9:30 nell’Impact Hub di via Panciatichi 16 a Firenze, che segna la conclusione di ‘COMMIT – Competenze migranti in Toscana’, progetto FAMI guidato dalla Regione Toscana e nato per potenziare gli strumenti di inclusione nel mondo del lavoro dei cittadini di Paesi terzi.

L’incontro, da titolo COMMIT – Competenze migranti Toscana, analisi e prospettive per un sistema di contrasto allo sfruttamento lavorativo’, vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Patrick Doelle, della Direzione generale ‘Migration and Home Affairs’ della Commissione Europea, di Gianni Rosas, direttore dell’Ufficio per l’Italia e San Marino dell’Organizzazione internazionale del lavoro, di Cassandra Koch Dandolo per l’Organizzazione Internazionale per le migrazioni, e di Tatiana Esposito, direttrice generale della Dg Immigrazione e politiche dell’integrazione del Ministero del Lavoro.

La giornata ha l’obiettivo di fare il punto sulle azioni messe in campo in questi anni attraverso COMMIT contro lo sfruttamento del lavoro e sarà l’occasione per il lancio di Soleil, ‘Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Interregionale Legale’, il nuovo progetto sullo sfruttamento lavorativo che, da qui al 2024, la Toscana realizzerà in partenariato interregionale con il Lazio, l’Abruzzo, le Marche e il Molise.

I lavori saranno articolati in un momento plenario con i saluti istituzionali degli Assessori Alessandra Nardini, istruzione, formazione, ricerca e lavoro, e Stefano Ciuoffo, immigrazione, e del Sindaco di Prato e presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni.

Successivamente prenderanno il via quattro panel:

– ‘Le attività di ricerca realizzate nel progetto FAMI – COMMIT’, con la moderazione di Elisa Viti di ANCI Toscana;

– ‘Le Reti informali di ricerca lavoro’ con Moreno Toigo di Simurg Ricerche, Emilio Santoro de ‘L’Altro Diritto’ e Valentina Monti della Fondazione Solidarietà Caritas;

– ‘Lo sfruttamento nei lavori senza luogo di lavoro’ con Neusa Tsimba di Sociolab e Bernardo Marasco della Cgil di Firenze;

– ‘L’Accesso ai servizi e al mercato del lavoro’ con Paolo Andreas Sambo di ARTI, Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, Marco Antonucci del Consorzio Servizi Lavoro e Irene Carlesi del Consorzio Metropoli.

Le conclusioni a cura di Regione Toscana sono previste intorno alle 13:00.

‘COMMIT – Competenze migranti in Toscana’ è un progetto finanziato a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione Integrazione 2014-2020 e che si è sviluppato da ottobre 2018 a gennaio 2023.

Oltre alla Regione Toscana sono partner del progetto ARTI Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, ANCI Toscana, Consorzio Metropoli Scs Onlus, F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro Srl, Servizi Lavoro Società Consortile a R.L. e Solidarietà Caritas.