Unione Artigiani Italiani incontra a Firenze cinesi di High Tech Zone

Riceviamo e pubblichiamo.

Opportunità di internazionalizzazione per le aziende italiane, promozione di scambi e collaborazione con le imprese cinesi.

È stato questo il tema al centro dell’incontro tra una delegazione dell’Unione Artigiani Italiani e delle PMI, composta dal Presidente regionale UAI Toscana Claudio Nobler, dalla Presidente provinciale UAI Livorno, Patrizia Grassini, dal Presidente provinciale UAI Siena, Massimo Gaggelli, accompagnati da un gruppo di imprenditori toscani e dal Segretario Generale di CONFINTESA Firenze, Taddeo Albanese, e i rappresentanti della cinese High Tech Zone della città di Taicang, durante un meeting organizzato da Shanghai – Florence Sino Italian Design Exchange Center nello splendido Palazzo Capponi a Firenze.

Taicang è una città innovativa e molto ben collegata con Shanghai. La sua high-tech zone negli ultimi trent’anni ha avuto un impressionante sviluppo, diventando rinomata per essersi aperta anche alla collaborazione con molte aziende estere; infatti, in questa città è presente, un importante distretto industriale che vede la presenza di numerose aziende di varie parti del mondo, con una presenza significativa di imprese europee, in particolare tedesche.

Un dialogo tra la UAI e i delegati di Taicang, Mao Yaping, Direttrice del comitato amministrativo della zona di sviluppo industriale di alta tecnologia di Taicang, Lu Lijing, Vicedirettore del comitato amministrativo della zona di sviluppo industriale di alta tecnologia di Taicang, Duan Yueqiang, Direttore dell’Ufficio di gestione della zona dimostrativa di cooperazione per le piccole e medie imprese sino-tedesche, e Shen Chaowei, Direttore dell’ufficio dei commercianti del comitato amministrativo della zona di sviluppo industriale di alta tecnologia di Taicang, molto costruttivo, che ha messo le basi per una futura collaborazione.

Il Presidente Nobler ha portato alla delegazione di Taicang i saluti del Dirigente Generale UAI Giuseppe Zannetti e del Presidente Nazionale UAI Gabriele Tullio che si sono complimentati per questa importante iniziativa.

Nobler ha dichiarato:

Ringrazio la Sig.ra Mao Yaping, Direttrice del comitato amministrativo della zona di sviluppo industriale di alta tecnologia di Taicang, per averci invitato all’incontro odierno e a visitare la città di Taicang e saremo lieti di organizzare una delegazione di imprenditori interessati per espandere la presenza e la visibilità a livello mondiale delle nostre aziende stiamo attivando una piattaforma telematica che consentirà agli imprenditori del nostro territorio di entrare in contatto con numerosi export manager non solo verso la Cina, ma anche verso altri mercati esteri.

In questo contesto, per aiutare le Piccole e Medie Imprese nella internazionalizzazione siamo già a lavoro anche per predisporre progetti formativi, utilizzando tutta una serie di contributi a fondo perduto a valere su vari bandi pubblici per la formazione, destinati sia agli imprenditori – come ad esempio il bando attualmente aperto della Regione Toscana – sia ai dipendenti, come ad esempio i Fondi Interprofessionali e la terza edizione del bando Fondo Nuovo Competenze.