Un’estate italiana – Seconda parte

L’estate ha un suo particolare sapore di libertà.

Cesare Pavese

A partire dal Novecento l’estate italiana cambia volto in profondità e diventa progressivamente alla portata di tutti. Prima era privilegio di pochi, ora si trasforma in esperienza collettiva.

Con l’arrivo del fascismo l’estate venne usata come strumento politico potente. Benito Mussolini capì che dare un po’ di svago al popolo significava guadagnare consenso duraturo.

Nel 1931 partirono i primi treni popolari di Ferragosto: biglietti a prezzi ridottissimi per portare operai e famiglie al mare o in montagna.

Un aneddoto raccontato da molti testimoni parla di un treno partito da Milano che arrivò a Rimini: i passeggeri, molti dei quali non avevano mai visto il mare, scesero sulla spiaggia e rimasero in silenzio per qualche minuto, commossi. Poi iniziarono a ridere, a correre, a bagnarsi i piedi.

Una donna scrisse in una lettera:

Oggi ho capito che l’Italia è anche mia.

Socialmente queste gite furono rivoluzionarie: per la prima volta tanti italiani normali potevano viaggiare, vedere il proprio paese e sentirsi parte di qualcosa di più grande. Economicamente stimolavano alberghi, ristoranti, trasporti e piccole attività locali.

Ferragosto, già giorno di riposo cattolico, divenne simbolo nazionale di pausa meritata dopo mesi di lavoro. Il regime organizzava anche colonie estive per i bambini, dove si insegnava disciplina ma si offriva anche aria buona e giochi.

L’estate diventava così uno strumento di propaganda, ma anche di reale sollievo per tante famiglie. Dopo la Seconda Guerra Mondiale arrivò il vero cambiamento epocale.

Negli anni del miracolo economico le ferie pagate, i salari più alti e l’auto accessibile trasformarono radicalmente l’estate. Le spiagge di Rimini, Viareggio, Gallipoli, Jesolo si riempirono di ombrelloni a righe colorate e di famiglie operaie che finalmente potevano permettersi una settimana o due al mare.

Un’immagine iconica è quella delle FIAT Seicento e Cinquecento cariche fino al tetto che partivano dal Nord verso il Sud, con materassi legati sul tetto e bambini eccitati sui sedili posteriori.

Un padre di famiglia di Torino, intervistato negli anni Sessanta, disse:

Per undici mesi lavoriamo come muli, ma in agosto diventiamo re per una settimana.

Socialmente le spiagge livellavano un po’ le differenze di classe: l’operaio steso accanto all’impiegato, i bambini che giocavano insieme senza sapere chi fosse ricco e chi no.

Si creavano amicizie estive che duravano una stagione intera, si scambiavano ricette di sugo e di insalata di riso, si ballava la sera al suono delle orchestrine sulle passerelle di legno. Economicamente il turismo esplose diventando uno dei pilastri dell’economia nazionale.

Hotel, stabilimenti balneari, gelaterie, negozi di souvenir e ristoranti diventarono il motore di intere regioni, soprattutto al Centro-Sud e nelle isole.

L’Italia si scoprì nazione di mare, di sole e di accoglienza, attirando anche milioni di turisti stranieri attratti dal clima mite, dalla cucina e dalla bellezza dei paesaggi.

Negli anni Settanta e Ottanta il boom continuò senza sosta. Le coste adriatiche e tirreniche si trasformarono in vere e proprie città stagionali. A Rimini, per esempio, la riviera romagnola divenne sinonimo di divertimento per tutti: dai bambini che costruivano castelli di sabbia alle coppie che ballavano il liscio fino all’alba.

Un aneddoto famoso racconta di uno stabilimento balneare di Riccione dove, nell’estate del 1978, un gruppo di operai di una fabbrica di Bologna organizzò una grigliata collettiva che durò fino a notte fonda, attirando anche turisti tedeschi e inglesi, che si unirono cantando canzoni in lingue diverse. Era l’Italia che si apriva al mondo con spontaneità.

Socialmente l’estate diventò il momento delle grandi riunioni familiari: nonni, zii, cugini si ritrovavano in affitti condivisi o in case di parenti al Sud, rafforzando quei legami che la vita moderna tendeva a indebolire.

Per i giovani era il periodo delle prime libertà: motorini noleggiati, serate in discoteca con luci stroboscopiche e primi amori sotto le stelle.

Economicamente il contributo fu enorme. Si stima che già negli anni Ottanta il turismo estivo rappresentasse oltre il 10% del PIL nazionale in certi periodi, con intere province che vivevano quasi esclusivamente di questa stagione.

Politicamente l’estate era spesso il tempo delle grandi decisioni rimandate o dei piccoli scandali estivi che riempivano le pagine dei giornali mentre Roma si svuotava.

Oggi, nel XXI secolo, l’estate italiana mantiene il suo fascino ma affronta nuove sfide e opportunità. Ferragosto rimane il giorno dell’esodo di massa, con autostrade intasate, treni pieni e aeroporti affollati.

Le spiagge sono ancora luoghi di incontro e di socialità: famiglie che preparano pasta al forno all’ombra degli ombrelloni, gruppi di ragazzi che suonano chitarre al tramonto o ballano al ritmo di trap e reggaeton, anziani che giocano a bocce o a carte sotto il cappello di paglia.

Eppure, il caldo è diventato più intenso a causa dei cambiamenti climatici, con ondate di calore che rendono necessarie nuove abitudini: si esce di più la sera, si cercano zone collinari o montane per sfuggire all’afa.

Molti italiani hanno riscoperto l’entroterra con l’agriturismo: settimane in fattorie biologiche in Umbria, Puglia o Toscana, dove si raccolgono pomodori, si fa il pane nel forno a legna e si vive a contatto con la natura come facevano gli antenati.

Un aneddoto recente racconta di una famiglia milanese che, nell’estate 2023, scelse un agriturismo in Sicilia invece del solito villaggio turistico: i figli, abituati ai social, scoprirono il piacere di cogliere fichi direttamente dall’albero e di aiutare nella vendemmia serale, tornando a casa con ricordi più profondi di qualsiasi resort.

Per i giovani l’estate è ancora sinonimo di libertà digitale e analogica insieme: festival musicali nelle piazze storiche, Interrail attraverso l’Italia, o semplici aperitivi in riva al lago.

Economicamente il settore turistico genera ogni estate oltre 40 miliardi di euro, sostenendo centinaia di migliaia di posti di lavoro stagionali che però creano anche problemi di precarietà.

Il Covid del 2020 ha segnato una pausa drammatica, con spiagge deserte e hotel chiusi, ma ha anche spinto verso un turismo più sostenibile e di prossimità.

Politicamente resta un periodo di tregua apparente: i governi si trasferiscono nelle residenze estive, le Camere chiudono, ma spesso proprio in agosto scoppiano polemiche sui social o emergono notizie che altrimenti passerebbero inosservate. Eppure, il significato profondo non è cambiato nel corso dei millenni.

L’estate è sempre stata il momento in cui gli italiani, dal contadino romano al turista di oggi, sentono più forte il legame con la propria terra. È fatica e raccolto, è fuga verso la bellezza, è propaganda e libertà conquistata.

È il sole che scalda ugualmente il ricco nella sua villa sul lago e la famiglia in tenda al campeggio. È quella pausa che permette di respirare, di ricordpare chi siamo e da dove veniamo.

In un paese segnato da divisioni storiche, l’estate rimane uno dei pochi momenti in cui tutti, almeno per qualche settimana, sembrano remare nella stessa direzione: verso il mare, verso la luce, verso quella sensazione antica di essere vivi sotto lo stesso cielo.

E, forse, è proprio questo il suo significato più bello: ricordarci che, nonostante tutto, l’Italia è un’unica grande storia fatta di estati indimenticabili.