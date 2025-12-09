UNEA-7, presentato a Nairobi il Global Environment Outlook 7

La più ampia valutazione scientifica sull’ambiente mai realizzata

In occasione della settima Assemblea delle Nazioni Unite per l’Ambiente, UNEA-7, è stato presentato oggi il Global Environment Outlook 7, GEO-7, il nuovo rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, UNEP, che rappresenta la più completa valutazione scientifica mai realizzata sullo stato dell’ambiente a livello globale.

Frutto del lavoro di 287 scienziati multidisciplinari provenienti da 82 Paesi e del contributo di oltre 800 revisori, GEO-7 offre un quadro aggiornato delle tre principali crisi ambientali causate dall’uomo – cambiamento climatico, perdita di biodiversità e inquinamento – e analizza i possibili scenari futuri sulla base delle scelte politiche ed economiche che saranno adottate nei prossimi anni.

Il rapporto non si limita a fotografare la situazione attuale del pianeta, ma propone percorsi concreti e operativi per costruire società più eque, resilienti e sostenibili.

Tra gli elementi innovativi del processo di redazione, un riconoscimento esplicito è stato attribuito al ruolo delle conoscenze tradizionali delle popolazioni indigene, che gestiscono oltre l’80% della biodiversità mondiale e rappresentano un modello di armonia tra uomo e natura.

Plastic Free Onlus, presente a Nairobi con una delegazione ufficiale, accoglie la pubblicazione del GEO-7 come un segnale forte e necessario.

Silvia Pettinicchio, Global Strategy Director di Plastic Free, dichiara:

La scienza oggi ci consegna una mappa chiara: non cìè più tempo per interventi frammentari. La transizione deve essere sistemica, inclusiva e fondata su giustizia ambientale e diritti umani.

L’associazione pone particolare attenzione al contributo delle comunità indigene nella tutela degli ecosistemi, sottolineando come queste popolazioni – spesso vittime di violenze, soprusi e repressioni – siano anche tra i difensori ambientali più esposti.

Pettinicchio, Plastic Free, aggiunge:

Le comunità indigene sono la prima linea nella difesa del pianeta, ma anche le più colpite da sfruttamento, insicurezza e violazioni. Riconoscere il loro contributo non è un gesto simbolico: è una condizione necessaria per una governance ambientale realmente efficace e sostenibile.

Secondo Plastic Free, il GEO-7 può diventare un catalizzatore cruciale per una trasformazione globale, poiché integra evidenze scientifiche, prospettive socio-economiche e visioni culturali, indicando con chiarezza le misure da adottare: riduzione dell’inquinamento, economia circolare, tutela della biodiversità, protezione dei difensori ambientali e contrasto alle disuguaglianze.

