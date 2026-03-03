UNCI Campania: contributi Promocoop per nuove cooperative e consorzi

Le strutture territoriali dell’UNCI forniranno gratuitamente assistenza tecnica e consulenza per la pratica

L’UNCI Campania, guidata da Gennaro Scognamiglio, promuove e sostiene l’avvio di nuove attività cooperative sul territorio, con particolare attenzione per i progetti di innovazione tecnologica, per l’incremento occupazionale e per il rilancio economico e sociale del Mezzogiorno.

A questo scopo, anche per il 2026, è stato pubblicato il bando di concorso Promocoop spa, il fondo mutualistico dell’UNCI, presieduto da Andrea Amico, finalizzato alla costituzione di nuove cooperative e consorzi.

Possono essere ammessi ai benefici le società che si costituiscano con atto pubblico nei periodi tra il 1° gennaio e il 31 luglio 2026 e tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, iscritte al Registro delle imprese.

Sono considerati requisiti preferenziali la presenza nella compagine di giovani fino a 35 anni e di donne, nella misura almeno del 50%; scopi sociali volti all’erogazione di servizi e produzione di beni nei comparti sociale, ambiente e turismo, attraverso metodologie innovative; l’appartenenza dei sodalizi al settore della cooperazione sociale e la previsione statutaria di adesione all’Unione Nazionale Cooperative Italiane.

Sono ammesse a rimborso a rimborso, fino a un importo di 1.500 euro a cooperativa, le spese notarili sostenute per la costituzione della cooperativa o di un consorzio di cooperative e le spese di acquisto e vidimazione dei libri sociali e fiscali.

I contributi saranno erogati sulla base delle graduatorie stilate dal Consiglio di amministrazione Promocoop, con una dotazione finanziaria complessiva di 75 mila euro per semestre.

Le domande di ammissione inviate a mezzo PEC all’indirizzo presidenza@pec.promocoop.org, dovranno pervenire entro fine giugno per la prima finestra temporale e per fine dicembre per la seconda.

Unicamente per le cooperative costituite nel mese di dicembre il termine ultimo è il 31 gennaio 2027.

Le strutture territoriali dell’UNCI forniranno gratuitamente assistenza tecnica e consulenza per la pratica. Gli uffici della Federazione regionale UNCI della Campania offrono, inoltre, un’ampia gamma di servizi e convenzioni.

Per contattare lo Sportello sito in via dei Sanniti n.140 ad Acerra (NA), rivolgersi allo 0818446556 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica uncicampania@virgilio.it.