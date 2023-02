Un’altra Italia è possibile: le proposte della UIL

Convegno il 14 febbraio allo stabilimento ‘Prima Components’ di Anagni (FR)

Riceviamo e pubblichiamo.

Un’altra Italia è possibile, diamo voce al Paese reale.

Le proposte della UIL.

La UIL in tutte le sue Articolazioni Regionali e Nazionali di Categoria sarà impegnata a far conoscere le proposte, le sfide e le rivendicazioni che in questo momento storico il Nostro Sindacato sta portando all’interno del dibattito politico-sociale nel Paese.

L’impegno e lo sforzo delle donne e degli uomini della UIL è quello di dare voce al Paese reale.

La sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le politiche industriali e la formazione continua.

Fisco e previdenza.

Le politiche salariali.

I rinnovi dei contratti.

La riduzione delle tasse ai lavoratori e ai pensionati.

La tassazione per gli extraprofitti e per le transazioni finanziarie.

La detassazione degli aumenti contrattuali.

Le politiche sociali: famiglia, giovani, donne, anziani, sanità e ambiente.

Sono tutti temi che la UIL affronterà in tutta Italia nei prossimi 4 mesi. La prima tappa sarà Anagni (FR) nello Stabilimento ‘Prima Components’ il 14 febbraio.