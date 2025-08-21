Un’alba argentina a Longiano (FC)

Il 23 agosto ore 6 mattutine per la rassegna Sagge sono le Muse un viaggio nella musica folk argentina

L’imponente terrazza del Castello malatestiano di Longiano (FC), sabato 23 agosto alle ore 6:00 ospiterà il secondo concerto all’alba della rassegna estiva Sagge sono le Muse in musica.

Longiano si sveglierà con la musica argentina grazie all’alba musicale dedicata alle musiche più famose del paese Sud Americano, una musica che non è solo tango, ma fusione di tante culture, di popoli che alla fine dell’Ottocento trovavano in quella terra lontana opportunità di riscatto e lavoro.

Costanza De Sanctis, voce e il pianista argentino Andres Langer racconteranno tante storie di un mondo musicale ricco ed evocativo.

Un percorso musicale che parte da Buenos Aires con gli stili propri del tango – la cumparsita, tinta roja – per allontanarsi piano piano verso le campagne – jacinto chiclana – e, infine, verso nord per toccare i tipici ritmi folk come la zamba, la chacarera e carnavalito. Una musica che da poetica si trasforma in una festa per accogliere un nuovo giorno.

Sul palco due grandi professionisti il pianista argentino Andres Langer che si occupa diffusione della musica argentina in Italia e co-fondando del gruppo “Del Barrio” e la cantante Costanza De Sanctis grande studiosa sia di canto che di danze argentine.

L’evento della rassegna Sagge sono le Muse 2025 è organizzato in collaborazione con San Marino International Summer Courses – Direttore artistico M° Augusto Ciavatta.

In caso di maltempo il concerto si terrà nella sala dell’Arengo al Primo piano del Castello Malatestiano di Longiano

Ingresso a offerta libera fino ad esaurimento posti.

Consigliata la prenotazione al tel. 0547 665420 / 665850 o via e- mail a info@fondazionetitobalestra.org.

Prossimo appuntamento: 2 settembre con il Maestro Piero Bonaguri che presenterà, insieme a brani del repertorio per chitarra più classici, una nuova produzione discografica.