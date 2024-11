Una targa in marmo per Francesco Rosi ai Quartieri Spagnoli di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Alla cerimonia sono intervenute, questa mattina, il Vicesindaco Laura Lieto e la figlia del regista, Carolina Rosi.

Il Comune di Napoli ha voluto così esprimere gratitudine nei confronti del Maestro

Il Vicesindaco Laura Lieto ha detto:

Per molti di noi, in particolare per quanti provengono dalla scuola di Architettura e di Urbanistica, il suo film ‘Le Mani sulla Città’ è un riferimento fondamentale per comprendere il travaglio sociale, politico ed economico di Napoli dei primi anni Sessanta.

Carolina Rosi ha sottolineato:

Io credo che lui venga ricordato per la sua arte e, in generale, per il suo essere cittadino.

Lui ci teneva molto a ricordare che era stato soprannominato il cittadino Rosi, in quanto si era occupato dei problemi della società e, con il suo lavoro di regista impegnato, non ha disdegnato i più controversi temi civili, dalla speculazione sulla città al senso della guerra.

Forse sarebbe importante pensare a retrospettive pubbliche, non solo per Rosi, ma per tutti i maestri che in qualche modo che ci hanno lasciato un segno.

Riscoprendo determinati film riscopriamo il nostro Paese, e proiettarli nelle scuole magari potrebbe aiutare i nostri ragazzi a comprendere quello che è avvenuto prima e le conseguenze che viviamo adesso.

Quindi, in qualche modo, proporrei di fare informazione nella scuola.