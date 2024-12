‘Una Stella nel Parco’ al Parco Archeologico Palmintelli

Se Gesù nascesse oggi, come sarebbe rappresentata la Natività?

Quest’anno, il Parco Archeologico Palmintelli di Caltanissetta ospiterà un evento unico e innovativo ‘Una Stella nel Parco – Il Dono del Natale’, un presepe vivente che unisce la tradizione siciliana con la modernità e la solidarietà.

L’evento offre ai visitatori un’esperienza immersiva che va oltre la semplice rappresentazione della Natività, invitando a riflettere sul significato autentico del Natale oggi.

Promosso da uno@uno e dal Parco Archeologico di Gela e Caltanissetta, diretto dalla Dottoressa Donatella Giunta, l’evento si svolgerà il 28 e 29 dicembre presso l’area archeologica Palmintelli di Caltanissetta.

Nel cuore del parco, una grotta che richiama quella di Betlemme farà da scenario per una Natività rivisitata in chiave contemporanea.

Programma delle due giornate

• Mattina 10:00 – 13:00: Apertura e avvio delle attività

• Pomeriggio 15:30 – 18:00: Ripresa delle esperienze e momenti di interazione

• Sabato 28 dicembre S. Messa Chiesa San Pietro ore 18:00

• Domenica 29 dicembre SS. Messe Chiesa San Pietro ore 10:00 e 11:30

Un’esperienza interattiva senza precedenti

La vera innovazione dell’evento è la ‘Grotta della Natività’, dove ogni visitatore avrà l’opportunità di ‘diventare’ la Natività. Utilizzando simboli come la grotta, il Bambinello ligneo e una sciarpa azzurra, famiglie e coppie potranno creare un momento unico, immortalando il loro personale contributo alla rappresentazione del Natale.

Il Bambinello: Tradizione e Storia

Nel presepe vivente, il Gesù Bambino sarà rappresentato dal Bambinello ligneo, custodito nella vicina Chiesa di San Pietro. Questo simbolo di tradizione e continuità rievoca le radici più profonde della nostra cultura.

Un Natale di Solidarietà e Incontro

‘Il Dono del Natale’ non è solo un evento di riflessione, ma anche di solidarietà e comunità. Tra gli eventi in programma spicca il Mercatino del Dono, allestito dalla Croce Rossa Italiana in collaborazione con altre associazioni di volontariato locali.

Ogni stand rappresenta un’opportunità per conoscere realtà che operano ogni giorno a favore degli altri.

Un villaggio solidale e sostenibile

Il ‘Mercatino del Dono’ vedrà la partecipazione di:

• Croce Rossa Italiana, Comitato di Caltanissetta

• ANPS – Associazione Nazionale della Polizia di Stato

• LILT Caltanissetta

• Fitel Sicilia APS

• Movi di Caltanissetta

• FareAmbiente Caltanissetta

• Obiettivo Benessere

• Altre associazioni del territorio

Ri-Giochi@mo: all’interno dell’evento sarà attiva la raccolta solidale di giocattoli per i bambini meno fortunati, promuovendo la sostenibilità e il riuso.

Alla scoperta delle eccellenze culinarie siciliane

L’area enogastronomica offrirà degustazioni uniche:

• Arance bionde del Distretto Agrumi di Sicilia e Azienda di Francesco Lupo di Ribera

• Pane Cunzatu, a cura dell’Associazione Panificatori Nisseni, Mulino Riggi e Upo sicilia

• la via lattea ,formaggi artigianali del Caseificio Bompietro

• Cubbaita Experience, con il Torronificio di Giuseppe Nitro

• Vini della Cantina La Vite di Riesi

Innovazione e musica: il DJ Set AI Christmas

La tecnologia incontra la tradizione con il ‘DJ Set AI Christmas‘, un’area interattiva dove i visitatori potranno creare brani natalizi personalizzati grazie all’AI, intelligenza artificiale. Inoltre, non mancheranno performance live con musica emergente inedita.

Social Wall

Uno spazio digitale con aggiornamenti in tempo reale, per condividere emozioni e momenti speciali creati dai visitatori durante l’evento.

Un Presepe Vivente che Racconta Noi

‘Una Stella nel Parco – Il Dono del Natale’ è un invito a riscoprire il valore del dono, della solidarietà e della comunità. L’evento è pensato per famiglie, turisti e cittadini, offrendo l’opportunità di vivere insieme il vero spirito del Natale, tra tradizione e innovazione.

L’Esilio: un tocco di originalità

I partecipanti, dopo l’esperienza della ‘Natività’, potranno immedesimarsi in moderni esiliati per sfuggire a un ‘Erode’ contemporaneo, con la possibilità di vincere soggiorni omaggio:

• Due soggiorni presso il Paese Albergo di Motta d’Affermo, offerti da KaraSicilia

• Un soggiorno a Ustica, offerto da Ustica Tour

Non mancate!

‘Una Stella nel Parco’ celebra la magia del Natale con un forte richiamo alla tradizione e alla solidarietà. Vi aspettiamo per vivere insieme un Natale da ricordare.

Ingresso e degustazioni gratuite.

Unisciti a noi per un Natale che unisce tradizione, solidarietà e innovazione.