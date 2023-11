Una ‘Settimana di Musica d’Insieme’ tra concerti e prove aperte

Sollima, Pieranunzi, Robinson, il Quartetto Goldberg tra i protagonisti. A Napoli, dal 26 novembre, a Villa Pignatelli e all’Auditorium di Bagnoli

Al via l’edizione 2023 della ‘Settimana di Musica d’Insieme’, storica manifestazione ideata nel 1971 da Salvatore Accardo e Gianni Eminente, che torna a Napoli tra il 26 novembre ed il 3 dicembre con una nuova programmazione a Villa Pignatelli e, per la prima volta, negli spazi dell’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli.

L’iniziativa, promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto ‘Napoli Città della Musica’, è organizzata dall’Associazione Alessandro Scarlatti in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Campania.

La programmazione offre al pubblico, gratuitamente, una serie di concerti oltre alla possibilità di assistere al ciclo, ad essi collegato, di prove aperte.

Sottolinea Tommaso Rossi, Direttore artistico dell’Associazione Scarlatti:

È la caratteristica principale di questo progetto che introduce nuove possibilità di fruizione e di ascolto per il pubblico. Oltre ai concerti si aprono anche le prove, consentendo in tal modo agli spettatori di assistere alla genesi della performance musicale e di renderli partecipi della creazione dell’evento stesso.

Il programma propone, nella Veranda neoclassica di Villa Pignatelli, le prove aperte al pubblico, ma anche alle scuole che si prenoteranno, il 27 e 28 novembre e il 1° e 2 dicembre, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 e un ciclo di concerti che iniziano con l’esibizione del Quartetto Goldberg impegnato, domenica 26 novembre, alle ore 11:00, in un programma musicale dedicato a Mozart e Ravel.

Nella ‘Settimana’ si alterneranno le prove e le esibizioni di affermati musicisti, protagonisti della scena nazionale, come nel caso del grande violoncellista Giovanni Sollima, impegnato in ben due concerti: il 2 dicembre presso l’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli, con un ‘solo’ di grande fascino con musiche che, dalla tradizione mediterranea ai Nirvana, abbracciano stili ed epoche diverse.

Il secondo – la mattina del 3 dicembre presso la Veranda di Villa Pignatelli, nel ruolo di violoncello solista insieme alla Scarlatti Baroque Sinfonietta, l’ensemble di musica antica nato nell’ambito delle attività dell’Associazione Alessandro Scarlatti.

Altri protagonisti della Settimana sono i violinisti Gabriele Pieranunzi, Nicholas Robinson, il giovanissimo Ivos Margoni, il violista Francesco Fiore, il pianista Antonello Cannavale, il violista Francesco Solombrino, il violoncellista Danilo Squitieri.

Sottolinea Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli:

La ‘Settimana di Musica d’Insieme’ trova nell’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli, che si affianca per la prima volta alla storica sede della manifestazione, una nuova e ideale cornice. Prosegue, così, l’ampio percorso di valorizzazione che l’Amministrazione Manfredi ha voluto dedicare al sito che, dalla sua recente riapertura, ha già visto svolgersi oltre 160 giornate – evento apprestandosi a diventare un polo culturale tra i più significativi della città nonché volano di sviluppo per tutta l’area di Bagnoli – Coroglio, in piena coerenza con la strategia di risanamento ambientale e rigenerazione urbana in atto.

Aggiunge Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco di Napoli per l’industria musicale e l’audiovisivo:

L’edizione 2023 della Settimana di Musica d’Insieme in coerenza con le linee guida del progetto ‘Napoli Città della Musica’, coniuga una spiccata propensione all’internazionalizzazione della proposta artistica ad una forte attenzione alle eccellenze del territorio, per proporre un programma denso di musica e di eventi, con una forte carica divulgativa e innovativa, in grado di attrarre un pubblico ampio e diversificato.

Settimana di Musica d’Insieme – Edizione 2023

Napoli, Villa Pignatelli e Auditorium Porta del Parco

26 novembre / 3 dicembre 2023

Programma

Domenica 26 novembre 2023 – Villa Pignatelli, ore 11:00

Quartetto Goldberg

Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e Maurice Ravel

Martedì 28 novembre 2023 – Villa Pignatelli, ore 20:30

Gabriele Pieranunzi e Ivos Margoni, violini

Francesco Solombrino e Francesco Fiore, viole

Danilo Squitieri, violoncello

Ermanno Calzolari, contrabbasso

Antonello Cannavale, pianoforte

Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e Franz Schubert

Sabato 2 dicembre 2023

Auditorium Porta del Parco, ore 20:30

Evento speciale

Giovanni Sollima, violoncello

Musiche della tradizione albanese e salentina, di Giuseppe Clemente Dall’Abaco, Johann Sebastian Bach, Leonard Cohen, Nirvana, Giovanni Sollima.

Domenica 3 dicembre 2023 – Villa Pignatelli, ore 11:00

Giovanni Sollima, violoncello

Nicholas Robinson, violino

Scarlatti Baroque Sinfonietta

Tommaso Rossi, Alessandro De Carolis, flauti dolci)

Paolo Perrone, Marco Piantoni, violini

Rosario Di Meglio, viola

Manuela Albano, violoncello

Giorgio Sanvito, contrabbasso

Patrizia Varone, clavicembalo

Prove Aperte a Villa Pignatelli

Lunedì 27 novembre 2023 ore 10:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00

Martedì 28 novembre 2023 ore 10-13:00 / 15:00 – 17:00

Venerdì 1° dicembre 2023 ore 10:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00

Sabato 2 dicembre 2023 ore 10:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00

I concerti sono gratuiti con prenotazione obbligatoria per email prenotazioniscarlatti@gmail.com o messaggio WhatsApp al numero 3426351571.

Info: www.associazionescarlatti.it