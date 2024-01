Una scuola nuova per la rivoluzione digitale?

Abbiamo fatto caso a quanti lavori sono scomparsi da quando la tecnologia digitale è entrata nel nostro quotidiano e ci siamo fermati a pensare su quanti ancora spariranno?

Professioni come dattilografi, stenografi, centraliniste e fotografi da laboratorio sono già quasi del tutto scomparse.

I social hanno rimpiazzato le quasi dimenticate agenzie matrimoniali. Gli impiegati di sportello stanno seguendo lo stesso destino, e non sorprendiamoci se consulenti finanziari, assicuratori e agenti di viaggio potrebbero essere i successivi della lista.

Si dice che anche gli avvocati corrano seri rischi di estinzione. L’Intelligenza artificiale potrebbe benissimo sostituirli, segnando una trasformazione significativa nel mondo del lavoro.

Nascono comunque nuove opportunità di carriere quali gli sviluppatori web, web designer, social media manager, influencer e TikToker.

Ma ogni professione risente e risentirà delle nuove tecnologie. Il meccanico e l’idraulico di una volta non esistono più, anche loro sostituiti da nuove figure con capacità e manualità diverse.

Tutto ciò non potrà non incidere sul mondo della scuola, che è il primo settore ad essere coinvolto, dato che la rete genererà nuove e interessanti professioni a cui i giovani dovranno essere adeguatamente preparati.

E, sul punto, non dimentichiamo che la rapidità del progresso tecnologico può portare ad una fin troppo rapida obsolescenza delle competenze umane nel mondo del lavoro attuale, fino al punto di chiedersi se le competenze digitali acquisite oggi saranno ancora valide quando nuovi strumenti digitali prendono il posto di quelli attuali, magari tra pochi mesi

È già aperto il dibattito se le scuole dovrebbero introdurre nuove materie ed eliminare quelle obsolete e tra le proposte reperibili online, alcune forse provocatorie, si parla di inserire tra le materie obbligatorie educazione sessuale, educazione finanziaria, alfabetizzazione informatica, educazione emotiva e sociale e, infine, pensiero critico e problem solving.

Tutto ciò è teoricamente interessante, ma, a parte l’educazione sessuale, le restanti proposte sembrano un miscuglio di concetti disconnessi e illogici. Nei commenti che troviamo sui social e queste proposte, c’è chi è d’accordo nell’eliminare lo studio degli inutili Sumeri ed Etruschi a favore dei linguaggi informatici, mentre altri rivendicano la preminenza del latino.

Sono tutte opinioni all’apparenza legittime, ma restano fini a sé stesse sui social in attesa che le sedi competenti inizino a riflettere su una riforma organica di cui si sente sempre più la necessità

Venendo alle proposte si rileva che l’educazione finanziaria richiede competenze di base in matematica; l’alfabetizzazione informatica dovrebbe derivare da una mente capace di comprendere e discernere notizie false e gli algoritmi che le governano e non solo la programmazione.

L’educazione emotiva potrebbe dare accesso ad una schiera di psicologi nelle scuole, che potranno insegnare agli studenti come affrontare problemi che potrebbero addirittura non sorgere mai.

Confidiamo che venga comunque reinserita l’educazione civica, che impone la conoscenza della Costituzione e almeno un minimo di diritto penale. Il problem solving è essenziale in azienda, ma collegarlo al pensiero critico richiama Platone e Seneca, che ne sono le basi.

Gli studenti attuali saranno in grado di assimilare tutto ciò? E quali ore di insegnamento sarebbero sacrificate?

In ogni caso, è evidente che il sistema scolastico richieda una profonda revisione, adattandosi alle esigenze di preparare gli studenti ad un mondo del lavoro sempre più tecnologico e specializzato e garantendo la conoscenza di concetti di base, che vanno oltre la storia degli egiziani e la geografia, che comunque fanno parte delle fondamenta del sapere.

Infine, non dimentichiamo che il sistema scolastico è ancora fondato su modalità di frequenza ideate per un’epoca in cui i ragazzi, o almeno molti di loro, lavoravano con le famiglie nei campi. Forse è proprio da qui che dovremmo ripartire per un cambiamento significativo.

Nel ripensare il sistema educativo, è fondamentale considerare il risveglio delle coscienze di fronte all’impatto della rivoluzione digitale. Quest’ultima non solo ha conseguenze economiche e tecnologiche, ma si estende anche alla nostra comprensione di valori, etica e cittadinanza.

Introdurre un’educazione critica e consapevolezza digitale è un gesto anche coraggioso. La formazione di cittadini informati, in grado di discernere tra notizie verificate e disinformazione, di comprendere l’impatto ambientale delle nuove tecnologie e di valutare criticamente le decisioni digitali è essenziale.

Promuovere il pensiero critico, non solo nelle materie accademiche, ma anche nel contesto del mondo digitale in continua evoluzione, contribuirà a creare individui attenti e responsabili, pronti ad affrontare le sfide morali e sociali contemporanee.

La scuola deve preparare gli studenti non solo per il mondo del lavoro, ma anche per una partecipazione consapevole e responsabile nella società digitale che stiamo costruendo.