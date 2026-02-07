Una grande Cesport espugna Santa Maria Capua Vetere

Battuto il San Mauro per 8 – 7

Quarta vittoria in cinque partita nel 2026 per la Klimatica Cesport Italia che, stavolta contro ogni pronostico, batte un San Mauro lanciato in zona playoff a Santa Maria Capua Vetere per 8 – 7 al termine di quattro tempi combattuti che i gialloblù che hanno costretto la squadra di casa a stare dietro nel punteggio per tutta la partita.

Partono forte gli ospiti grazie all’uno – due firmato da Alessandro Esposito e Felicella, il San Mauro pareggia i conti poi ancora Alessandro Esposito e Cuomo fissano il punteggio sul 4 – 2 dopo i primi otto minuti.

Nel secondo periodo la squadra di casa gioca meglio, solo De Martino va a bersaglio per la Cesport e a metà gara il tabellone dice 5 – 5.

Terza frazione bloccata, la rete ancora una volta di De Martino permette agli ospiti di mettere il muso avanti prima dell’ultimo e decisivo periodo.

Ancora uno scatenato De Martino sigla la sua tripletta personale contro l’ex squadra, il San Mauro accorcia prima che Felicella realizzi l’ottava ed ultima rete gialloblù, il San Mauro si porta nuovamente sul meno uno ma negli ultimi secondi la Cesport riesce a difendere il gol di vantaggio decisivo per l’assegnazione dei tre punti: 8 – 7 per i partenopei il risultato finale.

È una vittoria di grande importanza, sia per il suo spessore, sia per il terreno di vantaggio acquisito sulle inseguitrici con una Cesport che clamorosamente agguanta momentaneamente la zona playoff quando siamo quasi al giro di boa.

Per l’occasione la società ringrazia l’agenzia Klimatica, la farmacia Cannone, l’azienda diagnostica Minias, la società di software e sistemi Synclab, la pizzeria Da Michele in the World, l’azienda ProgettiLab Consulting e Percuoco Assicurazioni, nostri sponsor che sosterranno la nostra causa in questa stagione.

Complimenti a mister Gagliotta ed ai ragazzi per aver preparato ed eseguito la partita di oggi curando ogni dettaglio, consapevoli che solo con una grande prestazione la Cesport avrebbe avuto la meglio quest’oggi.

Con l’entusiasmo alle stelle e la voglia di stupire ancora, la Klimatica Cesport Italia tornerà in acqua sabato 14 febbraio alla Scandone contro la seconda della classe Copral Waterpolo.

San Mauro-Klimatica Cesport Italia 7 – 8

(2 – 4; 3 – 1; 0 – 1; 2 – 2)

San Mauro: Vettor, D’Agostino, Muscerino 1, Carlevalis, Nocerino, Esposito 1, Iaccarino 1, Apicella, D’Ambra 2, Bernaudo, Monaco 1, Dell’Atti 1, Caputo, Perna. All. Truppa

Klimatica Cesport Italia: Orbinato, Felicella 2, Corcione R., Perrotta, Russo, De Martino 3, Parascandolo, Esposito D., De Buono, Femiano, Sciubba, Esposito A. 2, Torti, Cuomo 1. All. Gagliotta

Arbitro: Cappelli