Una distrazione tira l’altra

Dormire è distrarsi dal mondo.

Jorge Luis Borges



Procrastinare è un comportamento che attraversa culture, epoche e modi di vivere, un fenomeno che sembra quasi intrinseco alla condizione umana, un’azione, o meglio, una non azione, che si manifesta quando rimandiamo ciò che sappiamo di dover fare, scegliendo, invece, di indugiare, distrarci o, semplicemente, aspettare un momento che riteniamo più propizio.

È un’esperienza universale, ma carica di significati complessi, che si intrecciano con il nostro rapporto con il tempo, la responsabilità, il desiderio e persino la creatività.

Esplorare l’attesa da diversi punti significa scavare in una pratica che è al contempo banale e profondamente rivelatrice di chi siamo, di come pensiamo e di come ci relazioniamo con il mondo.

È un viaggio che ci porta a confrontarci con le tensioni tra dovere e piacere, tra il tempo lineare della produttività e il tempo ciclico dell’esistenza, tra l’ansia di agire e la seduzione dell’attesa.

Culturalmente, il posporre ha assunto significati diversi a seconda delle epoche e delle comunità. Nelle società antiche, dove il tempo era spesso scandito dai ritmi della natura, il rinviare non aveva lo stesso stigma che ha oggi.

Nelle culture agricole, ad esempio, l’attesa era parte integrante della vita: si seminava e si aspettava il raccolto, si rispettavano i cicli stagionali senza forzare l’azione. L’idea di rimandare non era necessariamente vista come un fallimento, ma come un adattamento ai tempi della natura.

Pensiamo alle civiltà mediterranee, come quella greca o romana, dove il tempo libero, l’otium, era considerato un valore positivo, un momento di riflessione e crescita personale, in netto contrasto con il negotium, il lavoro e gli affari.

In quest’ottica, il differire poteva essere percepito non come una perdita di tempo, ma come un modo per prendersi una pausa necessaria, per lasciare spazio alla contemplazione.

Tuttavia, con l’avvento della modernità e l’affermazione del capitalismo, ha assunto una connotazione negativa.

La Rivoluzione Industriale ha introdotto un concetto di tempo lineare, misurabile, monetizzabile: ogni minuto sprecato era un minuto sottratto alla produzione. In tale contesto, è diventato sinonimo di pigrizia, inefficienza, mancanza di disciplina.

Oggi, nelle società occidentali dominate dalla cultura della produttività, il procrastinare è spesso stigmatizzato come un difetto morale, un ostacolo al successo individuale. Eppure, questa condanna non è universale.

In alcune culture, come quelle dell’America Latina o del Mediterraneo, il tempo ha ancora una qualità più fluida, meno rigida, e il posticipare può essere visto come un modo per dare priorità alle relazioni, al piacere, alla spontaneità.

In Spagna, ad esempio, la mañana non è solo un’espressione, ma un atteggiamento culturale che accetta il rimandare come parte di un ritmo di vita più rilassato.

Dal punto di vista antropologico e sociale, il procrastinare si intreccia con il modo in cui le società strutturano il tempo e il lavoro. Antropologicamente, il procrastinare può essere visto come una forma di resistenza, un modo per l’individuo di reclamare il controllo sul proprio tempo in un mondo che impone ritmi sempre più frenetici.

Nelle società moderne, dove la tecnologia e la connettività costante hanno accelerato ogni aspetto della vita, può essere un atto di ribellione contro la pressione di essere sempre produttivi.

Pensiamo, ad esempio, al fenomeno del doomscrolling, l’impiegare ore a scorrere i social media invece di terminare un compito: non è solo una distrazione, ma un modo per sfuggire temporaneamente alle aspettative comuni. Questo comportamento riflette una tensione profonda tra l’essere umano e le strutture sociali che lo circondano.

Nelle società premoderne, il procrastinare poteva essere meno evidente perché il tempo era meno frammentato, meno misurato. Oggi, invece, ogni momento è potenzialmente quantificabile e il temporeggiare diventa una deviazione visibile, un’anomalia che attira giudizi.

Eppure, non tutte le società giudicano il rinviare allo stesso modo. In alcune culture africane, ad esempio, il concetto di tempo africano implica una flessibilità che permette di dare priorità alle relazioni e agli eventi spontanei rispetto a una rigida aderenza agli orari.

Ciò non significa che il procrastinare sia assente, ma che è percepito come meno problematico, perché il tempo è visto come una risorsa collettiva, non solo individuale.

In filosofia, il protrarre solleva domande fondamentali sul nostro rapporto con il tempo, la libertà e il senso della vita.

Socrate, nel suo invito al conosci te stesso, potrebbe aver visto nell’indugiare un’occasione per riflettere sulle proprie priorità, anche se indirettamente.

Per i filosofi stoici, come Seneca, era un errore, una distrazione dalla virtù e dall’uso saggio del tempo, che è una risorsa limitata.

Seneca scriveva:

Mentre rimandiamo, la vita passa.

Questa visione considera il procrastinare come una forma di autoinganno, un rifiuto di affrontare la realtà della nostra mortalità. Eppure, non tutti i filosofi hanno condannato il rimandare.

Nietzsche, ad esempio, con il suo concetto di amor fati, potrebbe suggerire che il rimandare è parte dell’accettazione della vita così com’è, con le sue imperfezioni e i suoi momenti di stasi.

Nel pensiero esistenzialista, il procrastinare può essere visto come un’espressione dell’angoscia di fronte alla libertà: decidere di non agire è, in un certo senso, una scelta, un modo per confrontarsi con l’assurdità della vita.

Sartre parlava dell’uomo come condannato alla libertà e il rimandare può essere un modo per sfuggire temporaneamente al peso di questa responsabilità.

Heidegger, invece, potrebbe interpretarlo come una forma di inautenticità, un vivere nel si impersonale, dove ci si lascia trascinare dalle distrazioni invece di affrontare il proprio essere nel mondo.

Tuttavia, anche in questa prospettiva, il posticipare ha un valore: è un sintomo, un segnale che ci invita a interrogarci su ciò che davvero conta, un fenomeno complesso, che coinvolge emozioni, motivazioni e meccanismi cognitivi.

Gli psicologi lo definiscono come il ritardo volontario di un’azione nonostante la consapevolezza che possa avere conseguenze negative.

Ma perché procrastiniamo?

Una delle spiegazioni più comuni è legata alla regolazione delle emozioni. Spesso, rimandiamo per evitare sentimenti spiacevoli associati a un compito, come l’ansia, la paura del fallimento o la noia. In questo senso, è una strategia di coping, anche se disfunzionale. Quando scegliamo di guardare una serie TV invece di scrivere un report, stiamo cercando una gratificazione immediata per sfuggire al disagio.

La psicologia moderna, con studi come quelli di Timothy Pychyl, ha evidenziato che il procrastinare non è solo una questione di gestione del tempo, ma di gestione delle emozioni.

Un altro aspetto interessante è il ruolo della motivazione intrinseca ed estrinseca. Se un compito non ci appassiona o non lo percepiamo come significativo, è più probabile che lo rimandiamo.

Questo ci porta a un paradosso: spesso rinviamo proprio su che ci importa di più, perché il peso emotivo di quel compito ci spaventa. Ad esempio, uno scrittore potrebbe ritardare la stesura di un romanzo per paura che non sia all’altezza delle sue aspettative.

La dilazione, in questo caso, diventa una forma di autoprotezione, un modo per evitare il confronto con i propri limiti. Ma non è sempre negativa. In alcuni casi, può essere un processo creativo.

Gli psicologi distinguono tra procrastinazione passiva e attiva. La prima è quella che associamo alla pigrizia o alla distrazione: rimandiamo un compito senza fare nulla di significativo al suo posto. La seconda, invece, è quando usiamo il tempo del ritardo per riflettere, raccogliere idee, o lavorare su altro in modo produttivo.

Molti artisti e scrittori descrivono il procrastinare come parte del loro processo creativo. Virginia Woolf, ad esempio, passava ore a passeggiare o a scrivere lettere prima di affrontare le sue opere, come se il rimandare le permettesse di far sedimentare le idee.

Questo tipo di posticipazione può essere visto come una forma di incubazione, un momento in cui il cervello lavora in background, elaborando soluzioni senza la pressione dell’azione immediata.

Studi neuroscientifici confermano che il nostro cervello, quando è “a riposo”, attiva il default mode network, una rete neurale associata alla creatività e alla risoluzione dei problemi. In tal senso, procrastinare può essere un modo per lasciare spazio all’intuizione.

Tornando al contesto culturale, il rimandare si manifesta in modi diversi anche nell’arte.

Pensiamo alla letteratura: il personaggio di Oblomov, nel romanzo di Ivan Gončarov, è l’emblema del temporeggiatore, un uomo che passa la vita a letto, rimandando ogni decisione e azione. Oblomov non è solo pigro; è paralizzato dal peso delle possibilità, incapace di scegliere una direzione.

Questo personaggio riflette una critica alla società del suo tempo, ma anche una condizione universale: chi non si è mai sentito sopraffatto al punto da preferire l’inazione?

Nel cinema, film come ‘Il grande Lebowski’ celebrano una forma di procrastinazione esistenziale, incarnata dal Dude, che vive alla giornata, rifiutando le convenzioni della produttività.

Anche nella pittura, il posticipare trova eco: pensiamo ai ritratti di artisti come Caravaggio, che, secondo le cronache, passava giorni in osterie prima di dedicarsi alle sue tele, come se il ritardo fosse parte del suo processo creativo.

L’arte, in fondo, vive di tensioni: quella tra l’idea e la sua realizzazione, tra il desiderio di creare e la paura di non essere all’altezza. Procrastinare, in questo contesto, è sia un ostacolo che un alleato ed è anche influenzato dalle tecnologie moderne.

L’era digitale ha amplificato le opportunità di distrazione, rendendo il procrastinare più facile e pervasivo. I social media, le piattaforme di streaming, i videogiochi: tutto sembra progettato per catturare la nostra attenzione e allontanarci dai compiti importanti.

Tuttavia, questa stessa tecnologia ci offre strumenti per combattere la procrastinazione, come app di gestione del tempo o tecniche come il Pomodoro.

Questo dualismo riflette un’ambivalenza più ampia: la tecnologia ci rende più liberi, ma anche più vulnerabili alle distrazioni. In un certo senso, il rinviare è diventato una forma di resistenza alla sovrabbondanza di stimoli, un modo per dire no a un mondo che ci chiede di essere sempre connessi, sempre produttivi.

Allora è evidente che siamo costretti a riflettere sul significato del tempo e dell’azione. È davvero sempre necessario agire? O c’è un valore nell’attesa, nel lasciare che le cose si depositino?

In un mondo ossessionato dalla velocità, indugiare può essere un atto di ribellione, un modo per reclamare il diritto a prendersi il proprio tempo.

Pensiamo alla filosofia orientale, come il taoismo, che valorizza il wu wei, l’agire senza agire, un principio che invita a seguire il flusso naturale delle cose piuttosto che forzare l’azione.

In tale prospettiva, rinviare non è necessariamente un errore, ma un modo per ascoltare i ritmi interni, per trovare un equilibrio tra fare e essere. Ma può anche essere un’occasione per crescere.

Affrontare le cause del differimento, che si tratti di paura, perfezionismo o mancanza di motivazione, richiede introspezione e consapevolezza.

Tecniche come la mindfulness possono aiutare a riconoscere le emozioni che ci spingono a rimandare, mentre strategie come la suddivisione dei compiti in piccoli passi possono rendere l’azione meno intimidatoria.

Ma forse, più di tutto, il posticipare ci insegna l’umiltà: ci ricorda che non siamo macchine, che il nostro rapporto con il tempo è imperfetto, che siamo esseri umani, con desideri, paure e sogni che non sempre si piegano alla logica della produttività.

Sicuramente è un fenomeno multiforme, che si manifesta in modi diversi a seconda del contesto culturale, sociale, filosofico e psicologico. È un comportamento che ci sfida a interrogarci su chi siamo e su come vogliamo vivere.

È una danza tra l’azione e l’attesa, tra il dovere e il piacere, tra il tempo che scorre e il tempo che ci appartiene. Lontano dall’essere solo un difetto, è uno specchio della nostra umanità, un invito a riflettere, a creare, a vivere con maggiore consapevolezza. In un mondo che ci spinge a correre, forse, ogni tanto, rimandare è il modo migliore per ricordarci di respirare.