‘Una camelia per due’ al Teatro a l’Avogaria

In scena il 5 marzo a Venezia

Riceviamo e pubblichiamo.

Donne protagoniste sul palcoscenico dello storico teatro lagunare. Martedì 5 marzo 2024, ore 21:00, presso il Teatro a l’Avogaria di Venezia Dorsoduro 1607, Corte Zappa, va in scena ‘Una camelia per due’ per la regia di Selene Gandini.

Lo spettacolo si inserisce nell’ambito de ‘I Martedì dell’Avogaria’, rassegna dedicata al meglio della giovane drammaturgia italiana.

In un contesto sospeso nel tempo e nello spazio, due artiste, Sarah Bernhardt ed Eleonora Duse, si intrecciano, cercano, respingono e vivono la loro relazione attraverso lettere e immaginarie confessioni.

Il teatro le ha consacrate come dive internazionali, contendendo loro il ruolo di Marguerite Gautier ne ‘La Signora delle camelie’. Durante lo spettacolo, questo personaggio le guida mentre ripassano le battute, si trasformano in un camerino ideale e svelano le sfumature della loro vita.

Immerso in uno spazio immaginario, il riflesso nei diversi specchi diventa un labirinto dell’anima. Affrontano amore, potere, guerra, solitudine, gloria e felicità, esplorando il significato di essere donne emancipate, artiste in un’epoca distante.

La camelia, fiore angelico e passionale, diventa il simbolo delle loro fragilità, coraggio e forza in un’epoca che limitava il potere femminile.

Lo spettacolo è interpretato da Selene Gandini e Marta Nuti, costumi di Roberto Piffer.

Per tutte le informazioni e prenotazioni:

http://www.teatro-avogaria.it/

Mail: avogaria@gmail.com

Tel. 0415285711 335 / 372889