Un Weekend tra Suoni e Colori: scienza in festa a Città della Scienza

Evento speciale in programma a Napoli l’8 e 9 novembre

Città della Scienza a Napoli si prepara ad accogliere il pubblico per ‘Un Weekend tra Suoni e Colori’, un evento speciale che si terrà sabato 8 e domenica 9 novembre 2025.

Questo fine settimana sarà interamente dedicato alla scoperta della scienza affascinante che si cela dietro ai fenomeni acustici e visivi.

I visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un programma ricco di laboratori e attività interattive, pensati per capire, sperimentare e divertirsi con la fisica che permea la nostra vita quotidiana.

Le attività sono state progettate per coinvolgere tutte le fasce d’età.

Per i più piccoli, dai 3 ai 6 anni, è previsto l’interactive lab ‘I Colori della Natura’. In questo laboratorio, i bambini scopriranno come, attraverso procedimenti chimici e fisici, sia possibile estrarre tinture naturali da elementi vegetali, che verranno poi utilizzate per la decorazione artistica di oggetti.

Per la fascia d’età successiva, dai 7 ai 10 anni, Città della Scienza propone ‘Lenti Magiche’. Questo laboratorio dimostra che l’esperienza pratica è la miglior forma di conoscenza, guidando i partecipanti alla comprensione della teoria dei colori attraverso l’uso di ‘lenti’ speciali create con semplice cartoncino e cellophane colorato.

Anche i preadolescenti troveranno un’attività su misura: ‘I Tamburi del Mare’ è pensato per ragazzi dagli 11 ai 13 anni. Si tratta di un laboratorio che promette di trasportare i partecipanti direttamente su una spiaggia dei Caraibi, mostrando come basti davvero poco per esplorare la scienza dei suoni in modo divertente e inaspettato.

L’offerta del weekend include anche un imperdibile Science Show intitolato ‘Scienza a colori’, adatto a tutti. Questo spettacolo è pensato per stupire il pubblico con un “effetto WOW” immergendolo in un vortice di esperimenti pazzi e coloratissimi, come lava lamp, inchiostri danzanti e gare di pigmenti.

L’avventura scientifica si rinnova, inoltre, con Corporea – un viaggio interattivo all’interno del corpo umano, la mostra ‘Insetti & Co.’, per esplorare da vicino il mondo degli insetti; il Planetario con spettacoli immersivi per perdersi tra le stelle e i misteri dell’universo…e la novità: fino all’11 gennaio 2026 è visitabile la mostra ‘Arachnida: il fascino segreto di ragni e scorpioni’.