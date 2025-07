Un weekend di scoperte per tutta la famiglia a Città della Scienza

Le attività in programma il 26 e 27 luglio

Per trascorrere un weekend fuori dal comune, tra scienza, scoperte e tanto divertimento. Sabato 26 e domenica 27 luglio, Città della Scienza a Napoli apre le sue porte a grandi e piccini con un programma di attività davvero speciali, pensato per far brillare gli occhi a chi ama la curiosità e la meraviglia.

Inizia la giornata con Science Show: dalle 11:30 sfide, giochi e incredibili esperimenti dal vivo che trasformano la scienza in uno spettacolo da non perdere. Non serve essere esperti: basta lasciarsi guidare dalla voglia di scoprire e imparare insieme.

Nel pomeriggio, viaggio entusiasmante tra fossili, denti e artigli, dove la paleontologia si mescola alla storia naturale in un racconto fatto di reperti autentici e modellini che sembrano prendere vita sotto i propri occhi.

Che misteri nasconde il passato? Segreti svelati attraverso le domande e le risposte a tu per tu con gli animatori scientifici.

Ma non finisce qui! Sarà possibile anche esplorare le meraviglie delle mostre permanenti: un viaggio nelle profondità del corpo umano con ‘Corporea’ o tra insetti e biodiversità con ‘Insetti & Co.’, due percorsi interattivi pensati per immergersi in un mondo fatto di natura e tecnologia.

Ogni attività è pensata per stimolare la curiosità, il pensiero critico e, soprattutto, per far passare a tutti – famiglie, amici, curiosi e appassionati di ogni età – del tempo di qualità insieme. A Città della Scienza: curiosità, spiegazioni semplici e un pizzico di magia in ogni esperienza.