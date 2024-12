‘Un Natale favoloso… a teatro – Gran finale’ al Teatro Cartiere Carrara

Rush finale per lo spettacolo più amato da grandi e piccini con Carolina in scena il 15 dicembre a Firenze

Rush finale per ‘Un Natale favoloso… a teatro’, lo straordinario spettacolo con Carolina che domenica 15 dicembre, torna al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.

Dopo il tutto esaurito dell’anno passato, la star più amata dai bambini presenta la versione ‘Gran finale’ di ‘Un Natale favoloso… a teatro’, show nato quasi come scommessa, da subito clamorosamente vinta, e pronto a riaccendere la magia del Natale.

Un’occasione per salutare nel più caloroso dei modi il pubblico che da anni segue Carolina ovunque, in TV, in teatro e sui social.

Per soddisfare le tante richieste, sono previsti due spettacoli, alle ore 15:00 e alle ore 18:00.

I biglietti, posti numerati da 27 a 42 euro, sono disponibili sui siti ufficiali www.bitconcerti.it e www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it, tel. 892.101, e nei punti Box Office Toscana, www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804.

Per chi lo desidera è disponibile anche la formula Meet & Greet, che, al termine dello spettacolo, permetterà di incontrare Carolina.

Divertimento, stupore, meraviglia, negli occhi dei bambini, che potranno vivere o rivivere il Natale con la loro star e i suoi compagni.

Icona per le famiglie, attesa e acclamata in teatro, seguitissima sui social e in TV, Carolina è tra le figure di spicco nel mondo kid. Con oltre 1 miliardo di visualizzazioni e 1 milione di iscritti al suo canale YouTube è un’outsider nella creazione di contenuti educativi. Tutto con un linguaggio unico, che riesce ad arrivare al cuore dei bambini. E degli adulti.

‘Un Natale favoloso… a teatro – Gran finale’ è uno spettacolo di Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci, per la regia di Morena D’Onofrio e coreografia di Fiorella Nolis.