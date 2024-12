Un Natale di scienza e scoperte a Città della Scienza

Il 21 e 22 dicembre i visitatori sono invitati a vivere un weekend ricco di emozioni

In collaborazione con ‘Ma dove vivono i Carton’, Città della Scienza propone per il weekend 21 e 22 dicembre ‘La scienza del Natale!…’ visite guidate ‘fantastiche’ con speciali guide – attori che utilizzeranno gli exhibit del Museo Interattivo del Corpo Umano Corporea per raccontare alle famiglie e ai bambini come reagisce il corpo umano alle emozioni.

Il tutto condurrà grandi e piccoli alla scoperta di fenomeni meravigliosi, frutto della fantasia o della realtà: grazie all’aiuto delle favole e dei sentimenti.

Il percorso si snoderà all’interno degli spazi del Museo Corporea: a sorpresa lungo il cammino tutta la famiglia incontrerà strani e simpatici personaggi che saranno il filo conduttore tra emozioni e scienza.

Domenica 22 dicembre alle ore 12:15, ci sarà uno ‘Speciale Live Planetario… La stella di Natale’ un racconto di immagini e parole all’interno del Planetario e non solo per scoprire leggende, tradizioni e scienza riguardanti la Stella di Natale!

Dalle ore 11:00 alle 13:00, in piazza della Musica, sarà possibile osservare i corpi celesti con i Telescopi e orologi solari, a cura di UAN – Unione Astrofili Napoletani.

Un fine settimana che promette di essere un’esperienza educativa e coinvolgente per tutti gli appassionati di cartoni e di laboratori interattivi: non mancheranno gli spettacoli in programma al Planetario, le visite guidate programmate al museo interattivo del corpo umano Corporea e la mostra ‘Insetti & Co.’.