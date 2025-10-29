Un murale per la punizione del secolo di Maradona

Il 3 novembre l’iniziativa del Napoli Club ‘Maddaloni Partenopea’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La punizione del secolo, calciata da Diego Armando Maradona contro la Juventus, compie 40 anni.

Lunedì 3 novembre alle ore 19:30 il Napoli Club ‘Maddaloni Partenopea’, per celebrare questa data così significativa per il calcio e per i tifosi azzurri, presenterà il murale fatto realizzare per immortalare uno dei gesti più iconici del Pibe de oro.

Era il 3 novembre 1985 quando Maradona segnò su punizione, calciando da una distanza brevissima dalla porta difesa da Tacconi e con una barriera posta praticamente a ridosso del punto di battuta.

Il Napoli Club ‘Maddaloni Partenopea’, in occasione del quarantennale della punizione del secolo, incontrerà cittadini e tifosi e per l’occasione verrà presentato anche il libro ‘Napoli sulla Pelle’ scritto da Paolo Trapani ed edito da Iuppiter Edizioni.

‘L’identità azzurra della città e l’amore per la maglia del Napoli’ è il titolo del convegno che si svolgerà unitamente alla cerimonia di presentazione del murales di Maradona e del libro di Trapani.

Tanto gli faccio goal lo stesso:

è la frase di Diego Armando Maradona passata alla storia e raccontata dai compagni di squadra.

Vicino al Pibe de Oro, sul punto di battuta, fu Eraldo Pecci a toccare appena il pallone della famosa punizione assegnata in area di rigore.

Lunedi 3 novembre alle ore 19:30 a fare gli onori di casa sarà Carlo Di Vico, fondatore e presidente del Napoli Club ‘Maddaloni Partenopea’.

Con lui ci saranno anche il professore Alfonso Buonagura, docente di scienze motorie, Paola Morra Maradona, moglie del compianto Hugo Maradona, e Claudio Petito, art director, che ha realizzato il murale.