Un mercato contadino al Policlinico di Napoli

Campagna Amica per la Salute sbarca in Campania

Riceviamo e pubblichiamo.

Campagna Amica per la Salute arriva nella ‘patria’ della Dieta Mediterranea, con l’inaugurazione del primo mercato contadino al Policlinico Universitario Federico II, a Napoli.

L’appuntamento è per mercoledì 27 maggio, dalle ore 9:00, negli spazi della Scuola di Medicina e Chirurgia del nosocomio partenopeo.

Una nuova tappa, dopo quella al Policlinico Gemelli di Roma e all’Ospedale Giovanni XXIII di Bari, del progetto promosso da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica insieme alla Fondazione Aletheia per evidenziare come le scelte alimentari siano oggi un fattore determinante nella prevenzione delle patologie croniche più diffuse.

Un mercato con le eccellenze del territorio che rappresentano il cibo sano e giusto determinante per la salute dei cittadini e per la crescita in particolare dei più piccoli.

Un cibo che si pone come modello a contrasto del consumo eccessivo di alimenti ultraformulati – che aumentano il rischio di malattie – e alla base della Dieta Mediterranea con alimenti freschi e locali che riducono il rischio di malattia e favoriscono una condizione di benessere.

Dopo l’apertura del mercato, al cui interno ci sarà anche la possibilità di gustare delle specialità del territorio, è in programma un talk organizzato dalla professoressa Francesca Marino, docente di Educazione Alimentare e Nutrizione Unisob e referente scientifica della Coldiretti con la partecipazione di importanti esponenti del mondo della medicina.

L’incontro che vedrà la partecipazione della presidente nazionale di Fondazione Campagna Amica Dominga Cotarella assieme a Matteo Lorito, Magnifico Rettore Università degli Studi di Napoli Federico II, Elvira Bianco, Direttore Generale Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, Giovanni Esposito, Presidente Scuola di Medicina, il Direttore regionale di Coldiretti Campania, Salvatore Loffreda, la Presidente di Coldiretti Napoli, Valentina Stinga, Annamaria Colao, Professore Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo – Chair Cattedra UNESCO su ‘Educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile’ Università degli Studi di Napoli Federico II, Riccardo Fargione, Direttore Fondazione Aletheia, Giovanni Sarnelli, Professore Ordinario di Gastroenterologia Università degli Studi di Napoli Federico II, Carmela Bravaccio, Professore di Neuropsichiatria infantile Università degli Studi di Napoli Federico II, Roberto Berni Canani, Professore Ordinario di Pediatria generale e specialistica Università degli Studi di Napoli Federico II, Giuseppe Campanile, Professore Ordinario di Zootecnia Speciale Università degli Studi di Napoli Federico II.