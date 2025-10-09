‘Un mare di giada’ al TeatroBasilica

In scena a Roma dal 10 al 12 ottobre

Dal 10 al 12 ottobre presso il TeatroBasilica di Roma andrà in scena lo spettacolo ‘Un mare di giada’, liberamente ispirato alla novella orientale di Marguerite Yourcenar ‘Come Wang Fo fu salvato’, elaborato e narrato da Sista Bramini, musiche originali eseguite da Sara Galassini, produzione O Thiasos TeatroNatura, con il sostegno della Residenza ‘Artisti nei territori’ 2024 di Terrammare Teatro.

I tempi in cui le parole e i suoni erano immagini erano forse i più felici.

Lo spettacolo di narrazione e musica in natura ispirato ad una novella orientale di Marguerite Yourcenar, narrato da Sista Bramini e musicato da Sara Galassini è alla sua prima romana al TeatroBasilica. Il Basilica è per Sista Bramini un luogo speciale in cui ama adattare per il chiuso i suoi spettacoli a Roma.

Sinossi

Il vecchio straordinario pittore Wang Fo, dopo aver dotato di un’anima il suo discepolo Ling, vagabonda con lui lungo le strade della Cina dipingendo incantato paesaggi animati da viventi umani e non umani…

Giunto nella città imperiale, viene arrestato dalle guardie dell’Imperatore per essere giustiziato. Com’è potuto accadere che la sua pittura sublime si sia trasformata in un imperdonabile delitto?

Nello spettacolo, l’arte del narrare storie, paesaggi e personaggi di Sista Bramini si fonde con la musica di Sara Galassini che, creata con una molteplicità di strumenti dalle sonorità orientali e fiabesche, contribuisce a generare l’atmosfera emotiva e misteriosa di questo racconto sapienziale il cui cuore scabroso si trova nell’inconciliabile relazione tra l’Arte e il Potere, tra il pittore e l’imperatore.

Nell’inscindibile rapporto, umano e creativo, tra il maestro artista e il suo discepolo riecheggia quello tra la narratrice e la musicista che l’accompagna. I paesaggi naturali incontrati dalle performer si fondono con quelli evocati dai dipinti di Wang Fo a loro volta trasfigurati dalla poesia narrativa della Yourcenar.

Tra gli strumenti musicali: diversi gong, campane tibetane e giapponesi, piatti, diapason della Biosonic Enterprise, shruti box, tamburi provenienti da varie culture: darbuka, tamburo a cornice, tamburo dell’oceano, flauto Shakuhaci, Zitter, Koshi Chimes, Kalimba.

Orari:

10 e 11 ottobre 2025, ore 21:00

12 ottobre 2025, ore 16:30

Il TeatroBasilica è diretto dall’attrice Daniela Giovanetti e dal regista Alessandro Di Murro. L’organizzazione è a cura del collettivo Gruppo della Creta e di un team di artisti e tecnici. Supervisione artistica di Antonio Calenda.

Ulteriori info sul TeatroBasilica sono reperibili a questo link: https://www.teatrobasilica.com/chi-siamo

Dove siamo:

Piazza di Porta San Giovanni 10, Roma

www.teatrobasilica.com

email: info@teatrobasilica.com

telefono: +39 392 9768519