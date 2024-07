‘Un mare di differenza’: iniziativa per raccogliere i rifiuti a mare

Riceviamo e pubblichiamo.

‘Un mare di differenza’ l’iniziativa organizzata dal Club Velico Salernitano in collaborazione con Legambiente Campania, si terrà domenica 14 luglio dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

L’evento coinvolgerà gli appassionati del mare nella tutela del nostro ambiente marino e costiero.

Con il patrocinio del Comune di Salerno e di Salerno Pulita, velisti e motoristi si uniranno per una causa nobile: la raccolta dei rifiuti in mare.

La partecipazione è aperta a tutti: velisti esperti, motoristi appassionati e amanti della natura. Ogni contributo è fondamentale per garantire il successo dell’iniziativa e promuovere un futuro più pulito e sostenibile.

Il Golfo di Salerno si trasformerà in un teatro di azione e impegno ambientale. Equipaggi di appassionati del mare, armati di sacchi e reti, solcheranno le acque antistanti con l’obiettivo di raccogliere il maggior numero possibile di rifiuti abbandonati, dimostrando come, con il contributo di tutti, sia possibile fare la differenza.

Elena Salzano, Presidente del Club Velico Salernitano, dice:

Questa giornata rappresenta molto più di un semplice evento di pulizia: è un richiamo all’azione, un segnale forte e chiaro che invita tutta la cittadinanza a prendersi cura del proprio ambiente.

È l’occasione perfetta per dimostrare che amore per il mare e senso civico possono andare di pari passo. Unitevi a noi! La vostra partecipazione è fondamentale per il successo dell’evento.

Non importa se siete velisti esperti, motoristi appassionati o semplicemente amanti della natura, ogni mano tesa verso il mare contribuisce a creare un futuro più pulito e sostenibile per tutti.