‘Un libro in scena in Giallo Narciso’ al Teatro di Villa Lazzaroni

Sarà in scena sabato 6 maggio alle ore 18:00 al Teatro di Villa Lazzaroni a Roma lo spettacolo ‘Un libro in scena in Giallo Narciso’ tratto dal romanzo ‘Giallo Narciso’ di Donata Maria Biase, con Unaderosa, Cinzia Clemente, Guido Manfredi, Antonio Deodati, tastiere e cori, Massimo Zyryab Catalano, chitarre. Regia e voce recitante Gerardo Placido.

Mi capita spesso di entrare in libreria per curiosare un po’ e fare a volte l’acquisto di un libro nuovo da aggiungere alla mia folla che piega le povere mensole attaccate alla parete del mio studio. Non è colpa mia se leggo ancora le storie stampate sulla carta… e chiedo perdono e rispetto per le nuove edizioni di carattere tecnologico e ai loro meriti. E poi quasi mai ho l’idea di portare in scena un libro, tanto meno una storia d’amore. Oltretutto non mancano certamente storie e raccolte di grandiose opere teatrali che partono da Eschilo, Sofocle ed arrivano fino ai bravissimi autori del nostro caro secolo. Ma il personaggio principale di questo romanzo, che mi è capitato in maniera simpatica sulla scrivania, Elisa, mi ha catapultato indietro di secoli, attraverso le tante tumultuose storie d’amore e i personaggi a tutti noi noti, come la bella Giulietta e l’affascinante Cleopatra di William Shakespeare, “… fatta della stessa materia di cui sono fatti i sogni…”, la bellissima Didone “solo quest’uomo ha commosso i miei sensi e l’animo mi ha fatto vacillare”, dall’Eneide del Sommo Virgilio… “Ah questo amore così fragile, così tenero, così disperato” del carissimo Prévert. L’amore, l’amore, quante gioie, sospiri e sofferenze. “Chi non amò, non meritò di nascere” … disse qualcun altro. Dunque proprio lei (!), sì, forse è stata Didone, proprio lei, ad ispirarmi e a guardare con attenzione Elisa di ‘Giallo Narciso’ ed il suo struggente amore verso un uomo che un giorno, ancora una volta, alla mia tenera età, faccio l’ennesima scommessa in una bella avventura teatrale. Una messa in scena in cui la parola e la poesia saranno le protagoniste. Con esse l’arte della musica e del canto per meglio esprimere le emozioni di questa intensa passione d’amore. E l’amore di Elisa, che racconta in un diario, un piccolo libricino d’amore, la sua relazione con un uomo affascinante e bello. Nelle pagine di questo diario crea un colloquio con la sua cara mamma, la quale non potrà comunque corrispondere. Un giorno, come tanti, dimentica il diario su un treno e il diario finisce nelle mani di un’altra viaggiatrice. La viaggiatrice che era seduta di fronte ad Elisa aveva notato durante il viaggio uno strano abbigliamento della ragazza ed un fondo di tristezza nel suo sguardo fisso fuori dal finestrino, con gli occhi lucidi, arrossati, forse da un pianto. La ragazza teneva stretto a sé questo libricino che, nella fretta di scendere alla sua stazione, dimentica sul treno. Allora, incuriosita, incomincia a leggere il diario della ragazza e, nelle parole della dolce e fragile Elisa, rivede sé stessa ed alcune fasi della relazione con il suo uomo che l’aveva lasciata. Questa diventa forse l’occasione per affrontare i suoi “fantasmi”. Fantasmi e misteri che emergono in quella lettura e che si intrecciano in una avventurosa storia d’amore in cui c’è più di un cuore da salvare.

A seguire presentazione del libro ‘Giallo Narciso’ con la partecipazione dell’autrice Dott.ssa Donata Maria Biase.

Moderano Carola Carulli, giornalista e conduttrice del TG2, e Alessandro Pisegna scrittore, autore e conduttore radiofonico.

Nel corso della serata interverrà, inoltre, Giovanni Calì, Direttore Sportivo della Nazionale del Cuore Attori e Cantanti, impegnata da sempre nella realizzazione di eventi e partite di solidarietà, beneficenza e raccolta fondi per la Prevenzione e Sicurezza Stradale.

tratto dal romanzo ‘Giallo Narciso’ di Donata Maria Biase edito da Cairo

direzione artistica Gerardo Placido

direzione musicale Antonio Deodati

direzione tecnica Vito Coviello

teatro e musica con i RENANERA

regia e voce recitante Gerardo Placido

aiuto regia Maurizio Faraoni

con Unaderosa, Cinzia Clemente e Guido Manfredi

e con Antonio Deodati tastiere e cori, Massimo Zyryab Catalano chitarre

una produzione Gerardo Placido in collaborazione con Fondamenta Teatro e Teatri e Teatro di Villa Lazzaroni