Un laboratorio teatrale per bambini dai 2 ai 5 anni con ‘Pinocchio’

Appuntamento il 10 febbraio al Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano (LE)

Torna al Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano (LE) una formula di laboratorio – spettacolo con bambine e bambini dai 2 ai 5 anni, a cura di Ultimi Fuochi Teatro.

Alessandra Crocco e Alessandro Miele propongono giochi ed esercizi di avvicinamento al teatro e raccontano la storia di Pinocchio, stimolando nei giovanissimi spettatori l’ascolto e la partecipazione. I bambini saranno infatti accompagnati, passo dopo passo, da un adulto.

Un viaggio alla scoperta delle stupefacenti avventure del personaggio uscito dalla fantasia di Collodi: i sogni, le speranze, le trappole dietro l’angolo. I voli di un bambino e le riflessioni di un burattino, tutto vissuto e raccontato in punta di cuore in modo tale da avvicinare i più piccoli al magico universo del teatro, come fatto nei due precedenti appuntamenti, l’ultimo dei quali è stato dedicato al Mago di Oz.

Spiegano Crocco e Miele:

A Spongano il teatro è per tutte le taglie. Desideriamo e auspichiamo che il Centro di Aggregazione diventi un luogo accogliente anche per le bambine e i bambini più piccoli e le loro famiglie, un punto di riferimento per fare nuove scoperte e avvicinarsi al teatro, all’arte e alla lettura.

Si inizia alle 18:00.

L’evento rientra nel programma di Fuochi Comuni, la stagione teatrale organizzata da Ultimi Fuochi Teatro con il sostegno del Ministero della Cultura e il patrocinio del Comune di Spongano.

Prenotazione obbligatoria, posti limitati

tel. 388-1271999 – mail infoultimifuochi@gmail.com

durata: 40 minuti