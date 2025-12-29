‘Un giardino in stanza’ al Teatro TRAM

In scena a Napoli dal 2 al 4 gennaio
Da venerdì 2 a domenica 4 gennaio, presso il Teatro TRAM, via Port’Alba 30, a Napoli andrà in scena ‘Un giardino in stanza’, spettacolo scritto e diretto da Viola Di Caprio con Francesco Casandrino, Viola Di Caprio, Melina Merlino, Fabio Paesano, realizzato con il sostegno del Teatro TRAM.
A causa di lavori di ristrutturazione, i pazienti terminali di un hospice vengono temporaneamente accolti in un reparto del Policlinico di Napoli. In questo spazio di confine si incontrano due visioni opposte della cura: da un lato il rigore silenzioso dell’hospice, dall’altro la vitalità rumorosa dell’ospedale pubblico.
Dorotea e sua figlia Mia attraversano questo luogo sospeso insieme a Orfeo e Vito, due infermieri portatori di modalità antitetiche, eppure complementari, di stare accanto alla sofferenza.
‘Un giardino in stanza’ è una commedia che affronta la venuta della morte con uno sguardo inatteso: leggero, buffo, innamorato della vita. Una favola contemporanea in cui il tragico e il comico si contaminano, restituendo un’idea di fine come spazio ancora abitabile, ancora vivo.
La scelta di Napoli come ambientazione permette alla scrittura di scivolare tra dolore e ironia, trasformando la morte in materia teatrale capace di far sorridere senza negare la profondità del tema.
Mirko Di Martino, Direttore del Teatro TRAM, ha dichiarato:
‘Un giardino in stanza’ incarna perfettamente la linea artistica del Teatro TRAM: un teatro che non ha paura di attraversare i territori più delicati dell’esistenza, cercando nuove forme di racconto e di relazione con il pubblico.
Il lavoro di Viola Di Caprio riesce in un’operazione rara e preziosa: parlare della fine con grazia, senza retorica, restituendo complessità e umanità.
Sostenere e ospitare questo spettacolo significa continuare a credere in una scena contemporanea capace di emozionare, interrogare e sorprendere.
Crediti artistici
Testo e regia: Viola Di Caprio
Con: Francesco Casandrino, Viola Di Caprio, Melina Merlino, Fabio Paesano
Aiuto regia e voce fuori campo: Francesca Romana Nascè
Scenografia: Sabina Lembo
Musica originale Ninnanà: M° Edoardo Pepe
Spettacolo realizzato con il sostegno del Teatro TRAM
Orari degli spettacoli:
venerdì ore 21:00
sabato ore 20:00
domenica ore 18:00
Biglietti:
intero € 13,00
ridotto € 10,00 under 26 e over 65
studenti € 9,00
Card: 4 spettacoli a scelta: € 36; 8 spettacoli a scelta: € 64,00
Info e prenotazioni:
WhatsApp 342 1785 930
email tram.biglietteria@gmail.com