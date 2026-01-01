Un Concerto di Buoni Propositi 2026 a Francavilla al Mare (CH)

La V edizione è in programma il 6 gennaio all’Auditorium Palazzo Sirena

Riceviamo e pubblichiamo.

L’appuntamento con il tradizionale Concerto dei Buoni Propositi, targato Identità Musicali ETS, torna martedì 6 gennaio, alle ore 18:30, presso l’Auditorium Palazzo Sirena di Francavilla al Mare (CH) con una quinta edizione che sa di festa, musica e allegria.

Il 2026 verrà accolto con una domanda: “Che cosa facciamo del passato? Lo dimentichiamo per fare spazio al nuovo oppure lo ascoltiamo per costruire il futuro?”, alla quale i musicisti dell’Ensemble Baccano proveranno a rispondere con le note.

Il Concerto dei Buoni Propositi si conferma un modo originale e ironico di salutare l’inizio dell’anno nuovo: un concerto che mette in dialogo memoria e innovazione, passato e presente, trasformando le sorprese dell’anno appena concluso in energia per affrontare il 2026 con una “baccanosissima risata”.

Ma la vera sorpresa finale della serata, e al tempo stesso il più autentico augurio per l’anno nuovo, sarà l’annuncio ufficiale dell’intero calendario dei concerti dell’Orchestra per il 2026: un momento attesissimo che svelerà al pubblico tutti gli appuntamenti della prossima stagione, aprendo simbolicamente l’anno con una promessa di musica, incontri e nuovi progetti sul territorio.

Protagonisti della serata i musicisti dell’Ensemble Baccano, diretti da Daniele Ruffino, che apriranno il programma con due brani capaci di “rubare” al passato per reinventarlo.

Il Trittico Botticelliano di Ottorino Respighi trasporterà il pubblico in una suggestiva galleria rinascimentale, mentre il Pulcinella di Igor Stravinskij sarà un vortice di danze, ironia e vitalità.

A fare da intermezzo tra i due brani, una nuovissima composizione di Paolo Capanna dedicata al simbolo dell’Ensemble, il Germano Reale: una storia in musica dove Marengo, un giovane germano reale, viaggia affrontando le sue paure alla ricerca della propria vera identità.

L’evento è stato realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura e del Comune di Francavilla al Mare. Grafiche di Marco Antonetti.

I biglietti sono disponibili su Ciaotickets, presso rivenditori autorizzati o online al link: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/un-concerto-di-buoni-propositi-edizione-v e fisicamente in vendita anche presso Farmacia Bruno a partire da lunedì 29 dicembre fino a lunedì 5 gennaio, chiuso il 1° gennaio, nella fascia oraria 16:00 – 20:00.

Costi dei biglietti: € 10,00 intero, € 7,50 convenzionati, € 5,00 under 25, + € 1,00 prevendita online.

Identità Musicali ETS nasce a dicembre 2021 dall’idea di riunire giovani musicisti del territorio abruzzese. L’Associazione rappresenta la volontà di rafforzare il legame con la propria regione, creando opportunità di lavoro e valorizzando il patrimonio locale. I progetti mettono al centro il pubblico e propongono forme di concerto innovative, basate sul racconto e la condivisione.

Ensemble Baccano: l’Ensemble prende vita nell’estate 2021 dalla volontà e dalla passione di un gruppo iniziale di musicisti abruzzesi under 35. Fin dai primi passi, il progetto punta sull’affiatamento dei componenti e la motivazione a realizzare concerti originali prodotti per il territorio, ma replicabili anche fuori regione.

La formazione è in continuo cambiamento, seguendo la presenza dei musicisti sul territorio. Per questo, accanto alla formazione orchestrale, l’Ensemble realizza musica da camera per unire i membri attraverso diversi repertori.

Dalla sua fondazione, l’Ensemble e i suoi musicisti hanno lavorato con i solisti Filippo Lama e Angelo Di Ianni, violino, Luca Vignali, oboe, oltre ad avvalersi del tutoraggio di Beatrice Rana, musica da camera, Fabrizio Iacoboni e Filippo Piagnani, ensemble di fiati.

Daniele Ruffino è pianista e direttore d’orchestra. Daniele si è diplomato con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Musica ‘Luisa D’Annunzio’ di Pescara e intraprendendo un’intensa attività concertistica in formazioni cameristiche, nonché come solista con orchestre sinfoniche e da camera.

Si è successivamente dedicato alla Direzione d’Orchestra, diplomandosi con il massimo dei voti al Conservatorio di Musica ‘Santa Cecilia’ di Roma. È stato direttore ospite al Festival Palermo Classica, ha lavorato fra le altre con la Aalborg Symfonieorchester, l’Orchestra del Teatro Regio di Torino, la Filharmonica de Cambra de Catalunya, l’Orchestra Pro Arte di Vienna, l’Orchestra Sinfonica di Pescara, l’Orchestra Filarmonica ‘Gioachino Rossini’ di Pesaro, la Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz. Dal 2021 è assistente Magister Puerorum della Cappella Musicale Pontificia ‘Sistina’ di Roma. È docente di pianoforte presso la Schola Puerorum della Cappella Musicale Pontificia ‘Sistina’.