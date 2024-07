‘Un colpo di vento’ di Sabatini Scalmati al Club Velico Salernitano

La presentazione della raccolta di poesie è in programma il 19 luglio

Riceviamo e pubblichiamo.

Verrà presentata venerdì 19 luglio, alle 19:00, al Club Velico Salernitano, piazza della Concordia Porto Turistico Masuccio Salernitano di Salerno, ‘Un colpo di vento’, la prima raccolta di poesie di Marco Sabatini Scalmati, edita da La Vita Felice.

Dialogheranno con l’autore, Cinzia Ugatti, giornalista e attrice, ed Elena Salzano, Presidente del Club Velico Salernitano.

Il libro raccoglie 85 fra poesie e prose poetiche ispirate dalle sette emozioni che danno il titolo ai capitoli in cui è suddiviso, vissute in diversi momenti della vita: la sorpresa di un amore che nasce, la gioia di un sentimento che cresce, la tristezza per ciò che finisce, la malinconia e la nostalgia, la paura che frena e non fa vivere, l’orgoglio del rapporto genitore – figlio, la speranza per un futuro diverso, migliore.

Una raccolta ispirata dall’amore e da momenti di vita quotidiana, apparentemente semplici ma unici dove i testi sono brevi con l’obiettivo di trasmettere l’immediatezza dell’emozione vissuta dall’autore.

Il titolo richiama gli ultimi due versi dell’ultima poesia: ‘un colpo di vento’ con cui, se vogliamo, e ci crediamo davvero, possiamo allontanare la paura di amare, che tanto somiglia alla paura di vivere, come il vento, che dirada la nebbia al mattino.

Un libro, come scrive l’autore, dedicato

ai più deboli, ai sognatori, a chi immagina e si impegna per un futuro migliore e a chi semplicemente continua a credere che l’unica cosa che davvero conti sia l’amore.

Marco Sabatini Scalmati è nato a Roma, dove vive. Giornalista, è responsabile dell’ufficio stampa di una Società di Stato. È membro del consiglio direttivo dell’associazione di volontariato Una Breccia nel Muro – ODV, che segue bambini e ragazzi con autismo. Nel 2018 ha vinto il premio giornalistico per la libertà di stampa assegnato da Articolo 21.