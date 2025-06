Un cavallo alato luminoso, omaggio di Marco Lodola alla Regione Toscana

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un cavallo alato alto tre metri, che si illumina di rosso, bianco, blu, verde, giallo è il nuovo omaggio artistico alla Regione Toscana di Marco Lodola, maestro della luce e del colore.

Questo pomeriggio, il Presidente Eugenio Giani ha scoperto il cavallo di Lodola durante una breve cerimonia, in attesa dell’inaugurazione ufficiale che avverrà quando la scultura sarà collocata in piazza Duomo.

Il Presidente Giani ringraziando Lodola ha dichiarato:

L’installazione di Lodola interpreta in chiave contemporanea e visionaria il Pegaso, storico emblema toscano, restituendone l’energia e la potenza attraverso una scultura luminosa che si proietta verso il cielo.

È l’omaggio per i 55 anni dalla Costituzione della Regione Toscana, come le altre 15 regioni a statuto ordinario. Si votò il 7 e 8 giugno del 1970, e il simbolo scelto fu proprio il Pegaso, il cavallo alato.

La panchina, la statua nella casa di Dante, tante le opere straordinarie del maestro, ma questo è per me una soddisfazione enorme.

Giani ha concluso:

In questa installazione il cavallo alato si staglia in un’esplosione di colori, di energia, di forza. Non vedo l’ora che possa essere qui, davanti al nostro palazzo. È un’opera che con la sua freschezza, la sua gioia e creatività, guarda al futuro.