‘Un blues per il diavolo’ torna al Nouveau Théâtre de Poche

Sergio Di Paola in scena a Napoli dal 31 gennaio al 2 febbraio

Venerdì 31 gennaio, ore 21:00, sabato 1° febbraio, ore 21:00, e domenica 2 febbraio, ore 18:00, presso il Nouveau Théâtre de Poche di Napoli andrà in scena lo spettacolo ‘Un blues per il diavolo‘, scritto e interpretato da Sergio Di Paola, che condurrà lo spettatore in un racconto emozionante tra note blues e atmosfere teatrali uniche.

Fonica: Daniele Giampaolo.

Elementi di scena: Alessandra Avitabile e Salvatore Esposito.

Si ringraziano Lucio Allocca e Angelo Venezia.

Note di regia

Alla Domanda, non facile, “Cosa è il Blues?…”

c’è sempre un ampio margine di difficoltà nel rispondere. Per alcuni è: “Un genere musicale che è riconosciuto nel mondo come la ‘musica dell’anima”. Per altri invece è: “Un mezzo di espressione di sé, possiamo dire, una sorta di catarsi…” Prudentemente mi permetto di rispondere alla domanda: “Per me il Blues è la Poetica della sopravvivenza”. I Blues incorporano e trasmettono, sofferenza, disagio, dubbio, inquietudine, fatalismo, tensione, però esprimono anche scherno, spavalderia, speranza, eccitazione. I blues raccontano disavventure, sensazioni e immagini reali che compongono il bagaglio personale dell’interprete. In questa pièce c’è il clown Mr. Alone, in veste di cantastorie del 2000, che narrerà storie, fatti e misfatti di un Bluesman. Perché un clown? Perché l’Attore è rock.

Il Clown è Blues.

Sergio Di Paola

Sergio Di Paola – Curriculum

