‘Un blues per il diavolo’ allo Studio Z.E.N.

In scena a Napoli il 21 dicembre

Sabato 21 dicembre, ore 20:30, presso Studio Z.E.N. arte e benessere, via Pellegrini, 5, a Napoli, andrà in scena lo spettacolo ‘Un blues per il diavolo’ di e con Sergio Di Paola.

Luci e fonica Daniele Giampaolo.

Si ringraziano Lucio Allocca e Angelo Venezia.

Note di regia

Alla Domanda, non facile, “Cosa è il Blues?…”

c’è sempre un ampio margine di difficoltà nel rispondere. Per alcuni è: “Un genere musicale che è riconosciuto nel mondo come la “musica dell’anima”. Per altri invece è: “Un mezzo di espressione di sé, possiamo dire, una sorta di catarsi…” Prudentemente mi permetto di rispondere alla domanda: “Per me il Blues è la Poetica della sopravvivenza”. I Blues incorporano e trasmettono, sofferenza, disagio, dubbio, inquietudine, fatalismo, tensione, però esprimono anche scherno, spavalderia, speranza, eccitazione. I blues raccontano disavventure, sensazioni e immagini reali che compongono il bagaglio personale dell’interprete. In questa pièce c’è il clown Mr. Alone, in veste di cantastorie del 2000, che narrerà storie, fatti e misfatti di un Bluesman. Perché un clown? Perché l’Attore è rock.

Il Clown è Blues.

Sergio Di Paola

Sergio Di Paola – Curriculum

Info:

tel. :+39 3476991388

email: antoniaes@libero.it