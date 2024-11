‘Un bilancio per ogni territorio’: a Roma convegno UGL Lazio

Appuntamento il 15 novembre al Centro Convegni Carte Geografiche

Riceviamo e pubblichiamo.

‘Un bilancio per ogni territorio’, risorse e potenzialità: questi i temi che verranno affrontati nel corso del convegno organizzato dall’UGL Lazio, in programma domani 15 novembre 2024, a partire dalle ore 10:00, presso il Centro Convegni Carte Geografiche di via Napoli a Roma.

Un appuntamento importante, che sarà l’occasione per approfondire i temi legati all’approvazione del DEF, il Documento economico finanziario del Governo e del DEFR 2025 della Regione Lazio che le due istituzioni politiche si apprestano a discutere e ad approvare entro la fine dell’anno.

Per il Segretario dell’UGL Lazio Armando Valiani, organizzatore dell’evento, i due dispositivi economico-finanziari vanno nella direzione giusta.

Sottolinea:

Le linee guida dettate ci rendono soddisfatti perché si vanno a toccare temi fondamentali per la vita dei cittadini: l’abbattimento della pressione fiscale, maggiore impegno per i soggetti più deboli, lavoro e natalità, temi sui quali il nostro sindacato da tempo ha incentrato le proprie battaglie.

Importante il parterre dei relatori.

Sarà presente l’On. Andrea Barabotti, componente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, con lui il Presidente della IV Commissione Bilancio e programmazione economico- finanziaria della Regione Lazio, On. Marco Bertucci, e l’Assessore al Bilancio della Regione Lazio, On. Giancarlo Righini, a dare un contributo di spessore al convegno.

Interverranno anche Fiovo Bitti, Consigliere UGL al CNEL, Fabrizio Santori, Consigliere dell’Assemblea Capitolina, Gianluca Quadrini, Vicepresidente ANCI Lazio.

Le conclusioni sono affidate a Francesco Paolo Capone, Segretario Generale UGL.

A moderare il giornalista economico Massimo Maria Amorosini.