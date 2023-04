‘Un attimo così’, nuovo singolo di Pietro Gandetto

In uscita il 28 aprile

Esce venerdì 28 aprile 2023 ‘Un attimo così’ il nuovo singolo del cantautore alessandrino, ma di stanza a Milano, Pietro Gandetto, un nuovo capitolo di nostalgia pop che ci avvicina alla pubblicazione di un nuovo disco.

Pietro Gandetto continua così ad esplorare le relazioni umane e la loro inconsistenza contemporanea.

Una ballad intensa e accattivante, che fa venire voglia di ballare: tre elementi che caratterizzano un pezzo di successo e che ritroviamo in ‘Un attimo così’, il nuovo singolo di Pietro Gandetto.

Dopo le ultime pubblicazioni dei mesi scorsi, ‘Anni 90’ e la più recente ‘Vestito a Fiori’, Pietro Gandetto riconferma la sua voglia di indagare in musica l’universo delle relazioni con una ballad uptempo, che anticipa l’arrivo della stagione estiva con una sferzata di energia senza rinunciare a un tocco di nostalgia.

Quello che il cantautore piemontese continua a raccontare, con una coerenza compositiva che ormai si riconosce dopo 13 singoli e 1 album, sono semplici storie di quotidianità contemporanea.

La voglia di dimenticare e il ricordo di una persona che non c’è, si intrecciano qui in una raffinata produzione, curata da Antonio Condello, produttore di quasi tutti i pezzi di Pietro, che alterna sonorità pop e altre synthwave.

Il pezzo si apre con percussioni incalzanti che, in un crescendo ritmico, accompagnano la linea vocale a un ritornello pop-dance esplosivo che porta anche il più pigro ascoltatore a muoversi e forse a ballare.

Il testo, scritto dalla brillante penna dello stesso cantautore, racconta la quotidianità di un bohémien contemporaneo, alle prese con le sue contraddizioni, tra la voglia di leggerezza e il peso della frammentarietà delle relazioni.

Storie d’amore intricate, ghosting, indifferenza e ritorni di fiamma sono il pane quotidiano dei ragazzi di oggi, alle prese con una società che corre sempre più rapida, ma che, per loro natura, devono anche fare i contri con emozioni e sentimenti.

Tra romanticismo e voglia di caos, ‘Un attimo così’ cattura al primo ascolto e, grazie all’eccletticità ed al talento del suo autore, si appresta a diventare uno dei titoli di riferimento del repertorio di Pietro Gandetto.

‘Un attimo cos’ è un pezzo che parla della fine di un rapporto, qualsiasi esso sia, e descrive quelle emozioni che si provano quando restano le tracce dell’altra persona nei pensieri, nelle azioni e nel quotidiano. Il pezzo ha molto a che fare con le relazioni fugaci che viviamo oggi che faticano a durare. Sia nelle storie sentimentali che nell’amicizia oggi c’è una un’inconsistenza molto preoccupante. Il testo è una serie di flash back e immagini che restano impresse dopo tanto tempo. Un incontro casuale dopo mesi mi ha fatto venire in mente tante cose e mi ha ispirato questo pezzo.

Scritto da Pietro Gandetto e Antonio Condello

Musica di Pietro Gandetto e Antonio Condello

Testo di Pietro Gandetto

Prodotto da Antonio Condello

Mix e Master Matteo Sugan

Distribuzione: Ingrooves

Biografia

Pietro Gandetto è un cantautore italiano nato ad Alessandria. Cresce a Gavi, in Piemonte. Si laurea in Giurisprudenza a Genova dove studia pianoforte e canto in Conservatorio. Dopo aver collaborato come corista e solista con primari enti teatrali italiani come La Verdi di Milano, il Teatro Chiabrera di Savona e il Teatro Mancinelli di Orvieto, dal 2018 si dedica al suo progetto pop.

È infatti nel 2018 che partecipa a The Voice of Italy, ottenendo ottimi giudizi dei coach e riceve la prima offerta discografica pubblicando nel 2020 il suo primo singolo ‘Ogni Notte’. I suoi primi lavori pop nascono a Milano dove incontra alcuni produttori, tra cui il suo attuale produttore Antonio Condello.

Dopo la pubblicazione di svariati singoli nel 2021 pubblica il suo primo EP dal nome ‘Come in un film’, riscuotendo ampi consensi della critica. Partecipa a vari concorsi e manifestazioni e si esibisce regolarmente in Italia e all’estero.

A maggio 2023 uscirà il suo secondo album, una raccolta degli ultimi pezzi scritti dal 2022 al 2023, preceduto dalla pubblicazione del singolo ‘Un attimo così’.