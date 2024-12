Un anno con Richard Benson

L’8 dicembre presso Brancaleone a Roma proiezione del docufilm ‘Benson, la vita è il nemico’ e concerto

Tanti muoiono ma io non sono mai morto. Spero! O forse sono solo un illuso, o forse vivo in paradisi artificiali?! Chi lo sa? Ma la mia è una storia vera ma piena di bugie.

Richard Benson

Dopo l’enorme successo avuto, sin dal giorno della sua prima uscita, torna un evento imperdibile: ‘Benson, la vita è il nemico’.

Il Brancaleone, storico spazio culturale situato in via Levanna, 11, a Roma, ospiterà un evento unico dedicato al docufilm ‘Benson, la vita è il nemico’, che ha saputo emozionare e affascinare pubblico e critica.

L’appuntamento, in programma per 8 dicembre, sarà un’occasione speciale per immergersi nel mondo bensoniano grazie a un ricco programma che include:

• proiezione del docufilm, per rivivere sul grande schermo una storia intensa e coinvolgente;

• interviste al cast, che sveleranno aneddoti e retroscena della produzione;

• concerto live, con le straordinarie performance di John Macaluso e Gianni Neri, che daranno vita a una serata musicale capace di trasportare gli spettatori nell’universo sonoro del film.

Dettagli dell’evento:

Data: 8 dicembre 2024

Orario: dalle ore 17:00 alle 00:00

Luogo: Brancaleone, via Levanna 11, Roma

Costo: ingresso a soli 5 euro

Un’esperienza completa che unisce cinema, musica e dialogo diretto con i protagonisti, pensato per coinvolgere e sorprendere il pubblico, portandolo al centro dell’esperienza bensoniana.

Non perdere l’occasione di vivere una serata fuori dal comune.

