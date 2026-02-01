‘Un amore di peso’ al Teatro de’ Servi

In scena a Roma dal 3 al 15 febbraio
Marco Cavallaro torna in scena al Teatro de’ Servi di Roma, dal 3 al 15 febbraio, con il suo nuovo spettacolo ‘Un amore di peso’.
‘Un amore di peso’ è una storia che esplora l’amore attraverso il prisma dei pregiudizi sociali e delle differenze fisiche. Giorgio, il protagonista, è innamorato della bellissima Lara, sua datrice di lavoro.
Tuttavia, il destino ha altri piani quando Cupido scocca una freccia e Giorgio si innamora perdutamente di Carla, una donna completamente diversa da Lara.
Le differenze tra Lara e Carla sono evidenti sia in termini calorici che sociali. Questa dicotomia mette Giorgio di fronte a un dilemma: ascoltare i giudizi della società o seguire il proprio cuore?
Con l’aiuto del suo amico Mario, Giorgio si trova a navigare tra battute, commenti e critiche, in una società che pone l’apparire al di sopra dell’essere.
Teatro de’ Servi
Via del Mortaro, 22
00187 Roma
Per informazioni e biglietti:
tel. 06-6795130
info@teatroservi.it
Orario spettacoli
da martedì a venerdì ore 21:00
sabato ore 17:30 e ore 21:00
domenica ore 17:30
Biglietti 25€