‘Un altro universo’ di Pax Paloscia a Crumb Gallery

In mostra a Firenze dal 17 gennaio al 28 febbraio

Crumb Gallery a Firenze apre la programmazione del 2025 con ‘Un altro universo’, la mostra di Pax Paloscia, che inaugurerà giovedì 16 gennaio alle ore 18:00 e sarà visitabile fino al 28 febbraio 2025.

Pax Paloscia, artista visiva, con il suo mix di culture e stili – street art, documentaristica, iperrealismo, fumetti, illustrazione, fotografia – racconta il mondo attraverso gli occhi dell’adolescenza, crea un viaggio emotivo che esplora le sfaccettature di un’età della vita al tempo stesso universale e personale.

La sua opera si nutre della complessità e delle contraddizioni dell’adolescenza, un periodo di passaggio intriso di fragilità e trasformazioni, di tensioni tra istinto e razionalità. È un momento della vita in cui non si sa come ‘esistere’, in cui si formano le prime domande sull’identità, sul proprio posto nel mondo e sulle relazioni con gli altri.

Le sue figure non sorridono quasi mai, immerse in colori che si fondono con i loro corpi e lo sfondo, per evocare la fusione tra il loro mondo interiore e l’ambiente che li circonda.

Attraverso anche l’uso di elementi surreali come maschere e simboli, Pax dà vita a giovani che diventano piccole divinità, testimoni di un universo lontano eppure profondamente umano. Il suo lavoro invita a riflettere sul senso di isolamento e connessione, trasportando lo spettatore in una dimensione in cui fragilità e forza coesistono.

Pax Paloscia spiega:

Il mio stile, influenzato fortemente dalla cultura e dall’energia della strada, si ispira al mondo dell’adolescenza, alle contraddizioni e sfumature che accompagnano la crescita di ognuno di noi. Nel lavoro amo includere elementi surreali come maschere o altri effimeri, che spesso ritornano come filo conduttore nelle immagini. I miei soggetti diventano creature di un altro universo, minuscoli ‘Dei’ di un mondo lontano, sempre in contatto con il magico, l’insondabile, che ci riportano a riconnetterci con la nostra natura universale e la nostra umanità.

‘Un altro universo’ – 15 dipinti accompagnati da una piccola scultura – è fatto di figure a tratti mistiche ma anche profondamente umane che ci riportano attraverso i loro sguardi ed il loro mondo a domandarci se siamo davvero presenti e a riconnetterci con l’essenziale.

Il volto di Ragazzo in rosa emerge da uno sfondo colorato su cui il suo corpo si abbandona, si confonde, creando una connessione indissolubile tra sé e il mondo. Il ragazzino di Fiori viola, occhi socchiusi, ti affronta con le mani giunte, chiuso in un’aria malinconica, ignaro delle avventure che lo aspetteranno. Mr. Fox, invece, ha il volto coperto da una maschera, simbolo di protezione e mistero che sottolinea il tema del doppio e del non detto.

Pax Paloscia, come sottolinea Rory Cappelli nel testo in catalogo, collana Nolines, edizioni Crumb Gallery,

è davvero la portavoce dei muti, dei senza suoni, di coloro che non sanno, non possono e anche non vogliono comunicare.

Ha la capacità, inoltre, di afferrare gli adolescenti, creature di per sé imprendibili, li cattura in quell’attimo di sospensione dell’identità, prima che il corpo si trasformi e diventi adulto.

Pax Paloscia è un artista visiva italiana. Il suo lavoro, influenzato dalla cultura di strada e dal mondo dei ragazzi intesi come metafora della condizione umana, è una continua contaminazione di linguaggi, che spazia dalla pittura, alla fotografia, al collage e al video.

Si è laureata all’International Center of Photography di New York. Collabora con case editrici e agenzie pubblicitarie. Tra le sue collaborazioni: Marie Claire, Vanity Fair, Rolling Stone, Sole24Ore, Fendi, Neri Pozza, Feltrinelli, Einaudi, McCann Erickson, Leo Burnett, Saatchi and Saatchi, JW Thompson, Publicis, Ogilvy, Filorga, IBM, Nike, Mazda, Omnitel, Findus, Levi’s, Fnac, Mandarina Duck, KIDULT, Alfaparf.

Pax ha pubblicato diversi progetti editoriali tra i quali la sua prima graphic novel ‘Orecchie Rosa’, Gonzo Editore, e la sua prima monografia ‘Let the kids play’, Drago Publisher. Tra le sue copertine, ‘La simmetria dei desideri’ di Eshkol Nevo, Feltrinelli, ‘Le condizioni ideali’ di Mokhtar Amoudi, Feltrinelli, e ‘Saltatempo’ di Stefano Benni, Feltrinelli.

Tra le sue ultime esposizioni: ‘Ciao Maschio’ alla Galleria d’Arte Moderna di Roma, 2021, e ‘Time to start’ al Museo di Arte Moderna e Contemporanea del Castello di Masnago, 2023. Vive e lavora tra Roma e Milano.

Crumb Gallery è stata fondata nel 2019 da Rory Cappelli, Lea Codognato, Adriana Luperto e Emanuela Mollica. Crumb Gallery #womeninart nasce come spazio esclusivo per artiste donne. Promuove, divulga, sostiene ed espone pittura, sculture, fotografie, installazioni e performance di artiste.

Le gallerie che espongono solo donne, nel mondo, si contano sulle dita di una mano e Crumb Gallery #womeninart vuole dare il suo piccolo contributo per ridurre il gap tra uomini e donne nel mondo dell’arte contemporanea.

Crumb Gallery

Via San Gallo, 191 rosso | 50129 Firenze

tel. 347-3681894 | crumbgalleryfi@gmail.com | www.crumbgallery.com

orari: giovedì, venerdì e sabato dalle 16:00 alle 19:00, o su appuntamento 347-3681894.