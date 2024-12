Un albero di Natale fatto di trattori illumina Caltanissetta

Solidarietà e speranza al centro della festa

A Caltanissetta, il Natale è stato celebrato con un’idea unica e suggestiva: un albero di Natale composto da circa 100 trattori, simbolo dell’importanza dell’agricoltura e della resilienza della comunità locale.

L’idea, nata dall’ingegno di Michele Vitale, agricoltore nisseno, ha unito passione e impegno di numerosi agricoltori locali. Il risultato è stato un albero straordinario, capace di catturare l’attenzione e la curiosità di residenti e visitatori.

Non solo un simbolo natalizio, ma un richiamo al valore del lavoro condiviso per affrontare le difficoltà che segnano il settore agricolo, come la crisi idrica che ha colpito duramente la Sicilia.

Con il desiderio che l’iniziativa diventi una tradizione natalizia della città, Vitale ha commentato:

È stato un evento emozionante, reso possibile grazie alla partecipazione di tanti, dall’amministrazione comunale alla comunità. Questo albero rappresenta un messaggio di speranza e un invito a lavorare insieme per superare le sfide.

Tra luci scintillanti, la benedizione del parroco Alessandro Giambra e il calore della comunità, l’albero di Natale dei trattori ha rappresentato non solo un momento di festa, ma anche un messaggio di unione e resilienza per il futuro.

La manifestazione, inserita tra gli eventi promossi dalla uno@uno, uno degli appuntamenti collegati al progetto ‘Il Dono del Natale’, tra i quali c’è anche il presepe vivente ‘Una Stella nel Parco‘, realizzato all’interno del parco archeologico Palmintelli.

‘Il Dono del Natale’ ha valorizzato le tradizioni natalizie, arricchendole con momenti di riflessione sui valori del Natale.

L’albero di Natale ha anche la partecipazione al progetto Ri-Giochi@mo, che attraverso la raccolta e la donazione di giocattoli usati, ha portato un messaggio di solidarietà e sostenibilità.