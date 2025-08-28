Ultimo appuntamento estivo con Domenica al Museo alla Reggia di Caserta

Il 7 settembre accesso con biglietto gratuito agli Appartamenti reali e al Parco

Il 7 settembre è Domenica al Museo alla Reggia di Caserta. Il Complesso vanvitelliano aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso con biglietto gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali la prima domenica di ogni mese.

Aperti gli Appartamenti reali e il Parco reale. Chiusi le Sale Vanvitelli e la Sala Amelio, il Teatro di Corte, la Gran Galleria, il Giardino Inglese e le Serre di Graefer.

Per agevolare le procedure di ritiro dei biglietti e ridurre la fila in piazza Carlo di Borbone, una quota dei biglietti è destinata alla distribuzione online sulla piattaforma TicketOne, da lunedì 1 settembre, fino a esaurimento.

Il numero massimo che ciascun account può ritirare è pari a 5, misura antibagarinaggio. Un’altra quota dei biglietti sarà disponibile in sede, presso la biglietteria in piazza Carlo di Borbone, a partire dalle 8:30 del 7 settembre, fino al termine delle disponibilità.

Tutti i visitatori, anche i minori a partire dai 2 anni di età, devono essere muniti di titolo di accesso.

I biglietti hanno una fascia oraria di accesso dall’esterno al Monumento. Non è possibile l’ingresso prima e dopo tale orario, neanche al solo Parco reale. Il visitatore, già in possesso del titolo, dovrà recarsi al cancello centrale di piazza Carlo di Borbone oppure a quello di corso Giannone nell’orario indicato sul proprio ticket.

Al fine di non creare disagi è opportuno non stazionare prima davanti ai cancelli. Agli abbonati ReggiaCard2025, che non hanno bisogno di prenotare, si chiede di entrare dal cancello di corso Giannone.

All’ingresso dovrà essere esibito, in formato cartaceo oppure dal proprio smartphone, il codice a barre del titolo d’ingresso. Non è consentito riaccedere al Complesso vanvitelliano una volta usciti. Il biglietto viene, infatti, annullato.

Verranno create in piazza Carlo di Borbone due file distinte: l’una per i possessori del biglietto ‘Solo Parco (no Giardino Inglese)’, l’altra per quelli del biglietto ‘Parco + Appartamenti’.

I possessori del biglietto Parco + Appartamenti dovranno visitare prima gli Appartamenti e poi il Parco nelle fasce orarie di accesso comprese tra le 8:30 e le 14:00.

È possibile che per visitare gli Appartamenti reali sia, in alcuni orari, necessario attendere in fila al Vestibolo superiore.

Gli orari di apertura e chiusura del Museo:

Appartamenti reali dalle 8:30 alle 19:15 con ultimo accesso alle 18:15;

Cappella Palatina dalle 8:30 alle 18:15 con ultimo accesso alle 18:10;

Parco reale dalle 8:30 alle 19:00 con ultimo accesso alle 18:00.

Disponibili i servizi di ristorazione, presso la caffetteria/buvette nel Cannocchiale e al chiosco e al ristorantino ‘Diana e Atteone’, nei pressi della Fontana al culmine della Via d’acqua nel Parco reale, e di noleggio bici, navetta e golf car, all’ingresso del Parco reale.

Aperto anche il bookshop al piano terra dell’ala ovest del Palazzo reale, III cortile.