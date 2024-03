Ultimo appuntamento con la rassegna letteraria ‘Tre mesi in libreria’

Il gran finale della rassegna promossa da Jack Edizioni sarà affidato ad un reading di poesia con Carla Buccino, NIMz e Valeria Zoppo

Gran finale per ‘Tre mesi in libreria’, la rassegna letteraria organizzata dalla napoletana Libreria S.I. di Paolo De Martino in collaborazione con la Jack Edizioni.

La chiusura della rassegna è affidata al reading poetico di giovedì 28 marzo 2024 alle 18.30: Carla Buccino, ‘La danza del confine‘, NIMz, ‘In mezzo al guado’, e Valeria Zoppo, ‘Memorabilia’, presenteranno le loro sillogi poetiche, differenti per stile, tematiche e approccio.

Letture, confronti e scambi di opinioni caratterizzeranno l’ultimo appuntamento della rassegna, ad ingresso libero come tutti gli appuntamenti della rassegna.

In sei incontri a cadenza bisettimanale, da gennaio a marzo 2024, dieci autrici e autori hanno incontrato i lettori e hanno presentato i loro libri nella rinnovata libreria partenopea di via Bernardo Cavallino.

Dalla narrativa alla saggistica e alla poesia, ogni incontro è stato moderato dalla giornalista Silvia De Martino, così come accadrà con l’ultimo appuntamento in programma per il 28 marzo 2024.

Tre mesi in Libreria

Libreria S.I. e Jack Edizioni

Ingresso libero

Libreria S.I.

Via Bernardo Cavallino, 80

80131 Napoli

Informazioni:

081-19361865