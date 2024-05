Ultimi Fuochi Lab, rassegna spettacoli teatrali di allievi 6 – 50 anni

Sei gruppi suddivisi per fasce di età – tagli S, XS, M, L, XL – hanno partecipato a laboratori al termine dei quali sono nate originali drammaturgie

Dal 3 al 19 giugno, al Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano (LE), Ultimi Fuochi Teatro presenta la festa di Ultimi Fuochi Lab, una rassegna di spettacoli nati durante i laboratori teatrali curati da Alessandra Crocco e Alessandro Miele con il patrocinio del Comune di Spongano e dell’Unione Terre a Levante e il sostegno del Ministero della Cultura.

Da novembre a giugno circa 90 allievi, dai 6 ai 50 anni, suddivisi per età in 6 gruppi sono stati coinvolti in un percorso per conoscere se stessi e gli altri, provare a superare i propri limiti e porsi domande sul presente.

I laboratori di Ultimi Fuochi sono un luogo di scambio, una palestra per la mente e per il cuore, una finestra sui linguaggi teatrali contemporanei.

Gli spettacoli che verranno presentati sono il punto di arrivo di un’esperienza che ha messo in contatto con la creazione teatrale bambini, ragazzi e adulti.

Ai partecipanti non sono stati proposti copioni già scritti ma spunti e giochi per dare vita insieme a drammaturgie originali che come fuochi d’artificio brilleranno per una serata davanti a un pubblico di amici, familiari e cittadini.

Centro di Aggregazione Giovanile

via Pio XII

Spongano (LE)

lunedì 3 giugno – ore 20:30

Taglia M – L

‘Riccardo terz…età’

liberamente ispirato a ‘Riccardo III’ di William Shakespeare

venerdì 7 giugno – ore 19:30

Taglia XS

‘La nostra isola’

liberamente ispirato a ‘Il signore delle mosche’ di William Golding

martedì 11 giugno – ore 20:30

Taglia M

‘Malati di cosa?’

liberamente ispirato a ‘Il malato immaginario’ di Molière

mercoledì 12 giugno – ore 20:30

Taglia S

‘Come Alice’

liberamente ispirato ad ‘Alice nel paese delle meraviglie’ di Lewis Carroll

venerdì 14 giugno

Taglia L

‘Che decadenza!’

Liberamente ispirato a ‘Romolo il grande’ di Friedrich Dürrenmatt

19 giugno ore 20:30

Taglia XL

‘Dov’è il castello?’

liberamente ispirato a ‘Il castello’ di Franz Kafka

ingresso gratuito

info: 388-1271999 – infoultimifuochi@gmail.com