Ultima e decisiva tappa del Campionato Nazionale Drone Racing CSI

Il 19 e 20 luglio grande spettacolo ed adrenalina al campo volo modenese del GACE a Castelfranco Emilia

Riceviamo e pubblichiamo.

Per gli amanti dell’adrenalina e degli sport motoristici, ecco in Emilia-Romagna un appuntamento imperdibile.

Sabato 19 e domenica 20 luglio il campo volo del GACE, Gruppo Aeromodellistico Castelfranco Emilia, di Castelfranco Emilia (MO) ospiterà la finale del Campionato Nazionale CSI Droni FPV, per le categorie Open e 3-pollici.

Acrobazie aeree e riflessi fulminei, la velocità di reazione nel controllo dei quadricotteri sono solo alcuni degli aspetti più spettacolari e coinvolgenti per gli spettatori e i tanti appassionati della specialità.

Non è questo uno sport dove domina la forza muscolare; qui sono importanti i riflessi, il controllo delle emozioni, la concentrazione e le tattiche, per cui il Drone Racing FPV fa parte dei pochi sport dove sesso ed età non sono fattori in assoluto discriminanti.

Il pilota FPV è poi anche costruttore e meccanico del suo drone, e questo aspetto è assai importante, specie per le motivazioni dei giovani, nel potenziare le competenze STEM.

Dopo le precedenti tappe disputate a Caluso (TO), sotto il cielo marchigiano di Fano (PU) e nella gara umbra, illuminata in notturna, di Città di Castello (PG), la classifica provvisoria vede, nella categoria Open, in testa Saverio “Sav” Scopetta, team DRF, con uno scarto minimo dal secondo, il francese Mathias “Mathou” Alborghetti, team GACE, e dal terzo, Alexis “GoProMaster” Bonazzi, team BFC.

Nella categoria 3-pollici, invece, in prima posizione c’è oggi Oscar “OscarNova” Ponsetti, team FPV Valle d’Aosta, ad una manciata di punti dal secondo, Gabriel “Gabruzz” Chiocchetti, team Molina.

Decisiva per assegnare il titolo in ogni categoria la prova finale di Castelfranco Emilia (MO), che vale anche come MultiGP National Championship, grazie all’accordo siglato tra il CSI e la MultiGP americana. Per cui al vincitore italiano andrà assegnata una speciale Wild Card per accedere direttamente alla MultiGP Pro Championship.