UILA Campania augura buon lavoro al neo Assessore Agricoltura Serluca

Il sindacato conferma la propria disponibilità al dialogo e alla collaborazione sul comparto agricolo

Riceviamo e pubblichiamo.

L’agricoltura campana rappresenta un settore strategico che richiede scelte politiche forti e concrete su temi fondamentali quali la tutela del lavoro, il contrasto al caporalato, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la qualità dell’occupazione e il corretto utilizzo delle risorse del PSR.

In questo contesto, la UILA Campania auspica l’avvio di un confronto stabile e strutturato con le parti sociali, affinché lo sviluppo del comparto agricolo sia realmente fondato sul rispetto dei diritti, sulla legalità e sulla dignità delle lavoratrici e dei lavoratori.

La UILA Campania conferma la propria disponibilità al dialogo e alla collaborazione, nell’interesse del settore e del lavoro agricolo regionale.