UIL Scuola RUA Lazio: no a rotazione generalizzata dirigenti scolastici

Nella bozza del Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza, PTPCT, 2023-2025 si fa riferimento all’applicazione della rotazione dei dirigenti scolastici, dall’anno scolastico 2023/24, dopo 2 incarichi presso la stessa scuola, vale a dire dopo 6 anni.

Afferma il Segretario regionale UIL Scuola RUA Saverio Pantuso:

Tale previsione rappresenta un’assoluta novità per il Lazio, il principio di rotazione viene applicato solo in poche regioni del territorio nazionale e in nessuna per un così esiguo numero di anni.

I dirigenti scolastici non meritano di essere allontanati dalle scuole solo al termine del secondo incarico, dopo aver assolto le più disparate incombenze e profuso ogni possibile sforzo per far funzionare le scuole nonostante le criticità legate a precarietà dell’organico e carenza di risorse.

A ciò si aggiunga che l’applicazione del principio di rotazione non ha mai avuto una declinazione specifica per il settore scolastico, come riconosciuto dall’ANAC stessa in ordine al ridotto grado di esposizione al rischio corruttivo, delle attività svolte dalle Istituzioni Scolastiche.